Kala Gulab Jamun: फक्त गुलाबजाम खाण्यासाठी लोक थांबतात इथे! उन्नावच्या वर्ल्ड फेमस खेड्यातील १०० वर्षांची स्पेशल रेसिपी जाणून घ्या

उत्तर भारतात गुलाबजाम (Gulab Jamun) कुठेही मिळो, तो खाण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. परंतु, उत्तर प्रदेशातील उन्नाव (Unnao) जिल्ह्यातील चकलवंशी (Chakalwanshi) गावातील गुलाबजामची चव एकदा चाखली की लोक या चवीचे कायमचे फॅन बनतात. .लखनऊपासून हरदोई-संडीला मार्गे वाया बांगरमऊ रस्त्याने जात असताना, जिल्हा मुख्यालयापासून अवघ्या १७ किलोमीटर अंतरावर असलेला 'चकलवंशी चौरस्ता' आपल्या अप्रतिम आणि सुप्रसिद्ध गुलाबजामसाठी संपूर्ण उत्तर प्रदेशात ओळखला जातो. या चवीला इतिहासामध्ये सुमारे १०० वर्षांचा प्रदीर्घ वारसा लाभला आहे..'प्यारे की दुकान' आणि १०० वर्षांहून जुना इतिहासचकलवंशी येथील खवय्यांचा सर्वात लाडकं आणि जुनं ठिकाण म्हणजे 'प्यारे की दुकान'! जर आपल्याला कोणत्याही प्रसिद्ध जागेचा खरा इतिहास जाणून घ्यायचा असेल, तर तिथल्या स्थानिक लोकांशी (Locals) बोलणे आवश्यक असते.स्थानिकांच्या मते, हे दुकान १०० वर्षांपेक्षाही अधिक जुने आहे. या दुकानाचा पाया आजोबांच्या आजोबांनी रचला होता. आज या ऐतिहासिक चवीची धुरा त्यांची चौथी आणि पाचवी पिढी म्हणजेच दिलीप गुप्ता, कल्लू गुप्ता आणि तरुण उद्योजक आयुष गुप्ता मिळून अत्यंत अभिमानाने सांभाळत आहेत..मातीच्या हांडीत पॅकिंग; प्रवाशांची पहिली पसंतीचकलवंशीवरून जाणाऱ्या हरदोई रोडवर प्रवास करणारे शेकडो प्रवासी या दुकानावर थांबल्याशिवाय पुढे जात नाहीत. येथील सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे:पारंपरिक पॅकिंग: येथे कोणत्याही ग्राहकाला किंवा प्रवाशाला घरच्यांसाठी मिठाई नेताना प्लास्टिकच्या डब्या ऐवजी मातीची हंडी मध्ये रसगुल्ले पॅक करून दिले जातात.चवीत दुप्पट वाढ: एका हंडीमध्ये १२ ते १३ पीस सहज पुरतात. मातीच्या हंडीचा मंद सुवास जेव्हा पाकातत विरघळतो, तेव्हा या गुलाबजामचा स्वाद दुप्पट वाढतो..गडद लाल काळा कालाजामून आणि गरमागरम भट्टीची जादूयेथील गुलाबजाम बनवण्याची पद्धत अतिशय पारदर्शक आणि पारंपारिक आहे. शुद्ध देशी खवा वापरून भट्टीच्या मंद आचेवर हे गुलाबजाम तळले जातात. येथील कढई दिवसभर भट्टीवर चढलेलीच असते, ज्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला अगदी गरमागरम आणि मऊ गुलाबजाम खायला मिळतात.साखरेच्या पाकात पूर्णपणे न्हालेला, संथ आचेवर बुडबुडे सोडणारा हा गडद लाल काळा गुलाबजाम १६ रुपये प्रति पीस या दराने विकला जातो. तर वजनाचा विचार केला तर ३४० रुपये प्रति किलो या दराने याची विक्री होते. या गुलाबजामचा खरा आणि अस्सल जायका हा तो गरम असतानाच जास्त खुलून समोर येतो, थंड झाल्यावर त्यात ती मजा राहत नाही. तसेच, येथे संध्याकाळच्या वेळी एक विशेष प्रकारचा गुलाबजाम बनवला जातो, ज्याची स्थानिक लोकांमध्ये प्रचंड क्रेझ आहे..कडक उन्हाळा आणि प्रवासाचा सीझन सुरू असताना, लखनऊ-हरदोई मार्गावरून प्रवास करणारे पर्यटक चकलवंशी चौरस्त्यावर थांबून मातीच्या मटकीतील थंडगार हवेत गरमागरम रसगुल्ल्यांचा आस्वाद घेत आहेत.उत्तर प्रदेशच्या ODOC (वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूझिन) कार्यक्रमाच्या माध्यमातून स्थानिक हलवायांना आणि मिठाई व्यावसायिकांना ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंगचे सहकार्य प्रदान करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे उन्नावच्या या पारंपरिक चवीला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एक नवीन ओळख मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.