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Kala Gulab Jamun: फक्त गुलाबजाम खाण्यासाठी लोक थांबतात इथे! उन्नावच्या वर्ल्ड फेमस खेड्यातील १०० वर्षांची स्पेशल रेसिपी जाणून घ्या

100 year old Gulab Jamun recipe from Unnao village: उन्नावच्या चकलवंशी गावातील ‘प्यारे की दुकान’चा शंभर वर्षांचा वारसा, मातीच्या हांडीत पॅक होणाऱ्या गरमागरम काळ्या गुलाबजामच्या अद्वितीय चवीला आज राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय ओळख
A Century of Sweetness: The Special Gulab Jamun Recipe That Made Unnao Famous

A Century of Sweetness: The Special Gulab Jamun Recipe That Made Unnao Famous

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर भारतात गुलाबजाम (Gulab Jamun) कुठेही मिळो, तो खाण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. परंतु, उत्तर प्रदेशातील उन्नाव (Unnao) जिल्ह्यातील चकलवंशी (Chakalwanshi) गावातील गुलाबजामची चव एकदा चाखली की लोक या चवीचे कायमचे फॅन बनतात.

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traditional Indian sweets