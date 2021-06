भारताविरोधात लढण्यासाठी चीनने बनवली 'मिमांग चेटोन' गँग

नवी दिल्ली: "नियंत्रण रेषेजवळील डोंगराळ भागात तैनात होणारं सैन्य चांगलं प्रशिक्षित असलं पाहिजे, ही गोष्ट आता चीनच्या (china) लक्षात आली असेल" भारताचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत यांनी मंगळवारी हे विधान केलं. LAC जवळ मिलिशियामध्ये (militias) तिबेटीयन तरुणांची भरती करण्यासाठी पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे (PLA) प्रयत्न सुरु असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर बीपिन रावत यांनी हे विधान केलं. (Peoples Liberation Army has stepped up efforts to recruit Tibetans in militias along the indian border)

"मागच्यावर्षी गलवान खोऱ्यात घडलेल्या घटनेनंतर भारताला लागून असलेल्या सीमेजवळ चीन आपल्या सैन्य तैनातीमध्ये बदल करत आहे. त्या घटनेनंतर आपल्याला अजून चांगलं प्रशिक्षित आणि तयार असलं पाहिजे हे त्यांच्या लक्षात आलं आहे" असं बीपिन रावत म्हणाले.

सिक्कीमच्या जवळ असलेल्या चुंबी खोऱ्यात चीनने नवीन मिलिशिया बनवल्याची गुप्तचर यंत्रणांची माहिती आहे. या मिलिशियामध्ये स्थानिक तिबेटीयन तरुणांची भरती करण्यात आली आहे. या स्थानिक मिलिशियाला तिबेटीयन भाषेत 'मिमांग चेटोन' म्हटले जाते.

'मिमांग चेटोन'ला पीएलएकडून प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यांच्या दोन बॅच असतील. एका बॅचमध्ये १०० मिलिशिया असतील. चुंबी खोऱ्यातील युतुंग, चीमा, पीबी थांग आणि पहारी या भागात 'मिमांग चेटोन'ला तैनात करण्यात आले आहे. या 'मिमांग चेटोन'मधील तरुणांना सध्या तरी कुठलाही गणवेश किंवा पद देण्यात आलेले नाही.

स्थानिक भूप्रदेशाची माहिती, भाषा, वातावरणाचा अभ्यास या गोष्टी ध्यानात घेऊन चीनने मिमांग चेटोन'ची गँग उभी केली आहे. पूर्व लडाखमध्ये मागच्यावर्षीच एप्रिल-मे पासून भारत आणि चिनी सैन्यामध्ये संघर्ष सुरु आहे. चीन मिलिशियाची भरती करण्याबरोबरच स्पेशल तिबेट आर्मी युनिटही बनवत आहे. "या स्पेशल तिबेट आर्मी युनिटमधील सैनिकांना प्रशिक्षणानंतर तिबेटीयन धर्मगुरुंच्या आशिर्वादासाठी नेले जाते" असे दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.