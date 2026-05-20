Tamil Nadu Politics: तमिळनाडू सरकार अडचणीत? राष्ट्रपती राजवटीची मागणी; सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, प्रकरण काय?

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील कथित घोडेबाजार आणि भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मदुराईचे रहिवासी के. के. रमेश यांनी ही याचिका दाखल केली आहे..नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर टीव्हीकेने घोडेबाजाराच्या माध्यमातून इतर आमदारांचा पाठिंबा मिळवला, असा आरोप त्यांनी केला आहे. टीव्हीकेचे प्रमुख सी. जोसेफ विजय हे नुकतेच तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री झाले आहेत. ही जनहित याचिका चेन्नईचे रहिवासी के. के. रमेश यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी भाजपविरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे..या याचिकेत केंद्र सरकार, सीबीआय आणि तामिळनाडू सरकार यांना पक्षकार म्हणून नाव देण्यात आले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, टीव्हीके तामिळनाडूमध्ये सर्वात मोठा पक्ष बनला होता, परंतु सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते. या विधानसभा निवडणुकीत, टीव्हीकेने ४ मे रोजी अनपेक्षितपणे १०८ जागा जिंकून राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपले स्थान निर्माण केले. यानंतर, काँग्रेस, सीपीआय, सीपीआय(एम) आणि आययूएमएलने विजय यांच्या पक्षाला आपला पाठिंबा जाहीर केला. .१० मे रोजी विजय यांनी शपथ घेतली आणि त्यानंतर विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध केले. एआयएडीएमकेच्या २५ आमदारांनी सभागृह चाचणीला पाठिंबा दिला. पण बहुमताच्या मतांवरून वाद निर्माण झाला. विजयच्या पक्षाने विधानसभेची जागा जिंकून सर्वांना चकित केले. एआयएडीएमकेच्या पंचवीस आमदारांनी टीव्हीकेला पाठिंबा दिला, त्यामुळे टीव्हीके आघाडीची संख्या १४४ झाली.