लशीचा क्लिनिकल डेटा सार्वजनिक करा; सुप्रीम कोर्टात याचिका

Maharashtra

राज्यातील तब्बल साडे सोळा लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अवलंबून असणारी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. (Petition filed in the High Court opposing the decision