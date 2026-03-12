LPG Gas: सिलिंडर बुकिंगसाठी शहरात २५ दिवसांची अट; तर ग्रामीण भागात किती दिवस लागणार? संसदेत एलपीजी पुरवठ्याबाबत मोठा खुलासा

देशातील गॅस संकटाबाबत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, देशात पुरेसे जेपीजी गॅस सिलिंडर आहेत. कोणीही घाबरून जाण्याची गरज नाही. सरकारने काळाबाजार रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या मते, ग्रामीण भागात ४५ दिवसांनी आणि शहरी भागात २५ दिवसांनी दुसऱ्या एलपीजी सिलिंडरसाठी बुकिंग करण्याची परवानगी असेल..केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, "आधुनिक ऊर्जा इतिहासात जगाने असा काळ कधीही पाहिला नाही. भारताची कच्च्या तेलाची पुरवठा स्थिती सुरक्षित आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मिळणाऱ्या तेलाच्या आयातीपेक्षाही जास्त आहे. संकटापूर्वी भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ४५ टक्के आयात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होत असे. .Middle East War: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे एलपीजीनंतर आता सीएनजीची टंचाई! ऑटो-रिक्षा भाडे वाढले; नवे दर किती?.पंतप्रधानांच्या उत्कृष्ट राजनैतिक संपर्क आणि विश्वासार्हतेमुळे, भारताने त्याच वेळेत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मिळू शकणाऱ्या कच्च्या तेलाची मात्रा मिळवली आहे. देशातील एलपीजी संकटाबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले, गेल्या पाच दिवसांत रिफायनरीच्या सूचनांनुसार एलपीजी उत्पादनात २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पुढील खरेदी सुरू आहे. भारतातील ३३ कोटी कुटुंबांना, विशेषतः गरीब आणि गरजूंना, त्यांच्या स्वयंपाकघरात कोणतीही कमतरता भासू नये हे सुनिश्चित करणे हे मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. घरगुती पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि वितरण चक्रात कोणताही बदल झालेला नाही..ओबीसी आरक्षणासाठी नवा नियम! नॉन-क्रीमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वात मोठा निर्णय; उत्पन्न निकषांमध्ये महत्त्वाचा बदल.लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत एलपीजीचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, रेस्टॉरंट्स बंद पडत आहेत. एलपीजीबद्दल घबराट पसरली आहे. लहान व्यवसायांवर परिणाम होत आहे. अफवा किंवा खोटेपणा पसरवण्याची ही वेळ नाही. भारत इतिहासातील सर्वात गंभीर जागतिक ऊर्जा व्यत्यय अनुभवत आहे. फळांचा पुरवठा केला जात आहे आणि घरे आणि शेतांसाठी गॅसला प्राधान्य दिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.