LPG Gas: सिलिंडर बुकिंगसाठी शहरात २५ दिवसांची अट; तर ग्रामीण भागात किती दिवस लागणार? संसदेत एलपीजी पुरवठ्याबाबत मोठा खुलासा

LPG Gas Shortage: गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची स्पष्टता समोर आली आहे. सिलिंडर बुकिंगचे नियम जाहीर करण्यात आले आहे. या प्रकरणी पेट्रोलियम मंत्र्यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे.
देशातील गॅस संकटाबाबत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, देशात पुरेसे जेपीजी गॅस सिलिंडर आहेत. कोणीही घाबरून जाण्याची गरज नाही. सरकारने काळाबाजार रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या मते, ग्रामीण भागात ४५ दिवसांनी आणि शहरी भागात २५ दिवसांनी दुसऱ्या एलपीजी सिलिंडरसाठी बुकिंग करण्याची परवानगी असेल.

