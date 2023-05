Non Registered Pet Owners Need To Pay Fine From 1st June : गेल्या वर्षापासून देशातल्या सर्व मोठ्या शहरांच्या महापालिकांनी सर्व पाळीव प्राण्यांची नोंदणी करून परवाना घेणे सक्तीचे केले आहे. यात मुंबई, नोएडा, दिल्ली, बंगळूरु, चेन्नई, आसाम यांचा समावेश आहे. तर पुण्यातही मांजर पाळण्यासाठी परवाना सक्तीचा करण्यात आला आहे.

या वर्षी काही ठिकाणी हा परवाना काढण्याची अंतिम तारीख फेब्रुवारी महिन्यात संपली आहे. त्यामुळे विनापरवाना पाळीव प्राणी ठेवणाऱ्या मालकांवर येत्या १ जून पासून कारवाई होणार असल्याचे मीडिया रिपोर्टमधून समोर आले आहे. याविषयीची कारवाई नोएडात होणार असल्याचं वृत्त आहे.

त्यामुळे पुणेकर पेट प्रेमींनो तुम्हीही आता सावध व्हा. अशी कारवाई आपल्याकडेही लवकरच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नोएडा प्राधिकरण आता एक सर्वेक्षण करेल आणि 1 जूनपासून अद्याप आपल्या पाळीव प्राण्यांची नोंदणी न केलेल्या कुत्रा आणि मांजर हाताळणाऱ्यांवर दंड आकारेल. आतापर्यंत, 5,974 प्राण्यांची नोंदणी झाली आहे, ज्यात सुमारे 70 मांजरींचा समावेश आहे, डीजीएम नोएडा एसपी सिंह यांनी सांगितले. परंतु आम्ही अद्याप संख्या मोजत आहोत आणि एकूण नोंदणी 6,000 पेक्षा थोडी जास्त असू शकते, असे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये छापून आले आहे.

त्यामुळे पाळीव प्राण्याचा परवाना ज्यांनी अद्याप काढलेला नाही, त्यांनी तो कसा काढावा जाणून घ्या.

महापालिका अधिनियमानुसार कुत्रे, घोडे, मांजर अशा सर्व प्रकारच्या पाळीव प्राण्यांची नागरिकांनी महापालिकेकडे नोंदणी करून परवाना घेणे आवश्‍यक आहे. पण शहरात केवळ कुत्रे व घोडे यांचे परवाना घेतले जातात. पण त्यांचीही संख्या कमी आहे. मांजर पाळण्याचे प्रमाणही वाढत असले तरी परवाना घेण्याबाबत नागरिकांची मानसिकता नाही.

कशी करावी नोंदणी

मांजराची नोंदणी करण्यासाठी वार्षिक ५० रुपये इतके शुल्क निश्‍चीत केले आहे.

नोंदणीसाठी नागरिकांचा रहिवासी पुरावा,

अँटीरेबीज लसीकरण प्रमाणपत्र आणि मांजराचा फोटो या तीन कागदपत्रांची गरज आहे.

दरवर्षी नव्याने नोंदणी करावी लागेल.