Pew Research Report India Hindu Muslim Population Growthअमेरिकन थिंक टँक 'प्यू रिसर्च सेंटर'च्या अहवालाने संपूर्ण जगाच्या धार्मिक लोकसंख्याशास्त्राबाबत मोठा खुलासा केला आहे. जर सध्याचा कल कायम राहिला, तर २०३५ पर्यंत इस्लाम धर्म ख्रिश्चन धर्माला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठा धर्म बनेल. हा अंदाज २०२० ते २०७० दरम्यानच्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांवर आधारित आहे, ज्यामध्ये जगातील ९९.९८ टक्के लोकसंख्येचा समावेश असलेल्या २०१ देश आणि प्रदेशांचे विश्लेषण केले गेले आहे. या अहवालातील भारताची आकडेवारी देशातील सामाजिक आणि राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे..इस्लाम का वाढत आहे?प्यू रिसर्चच्या अहवालानुसार, २०२० मध्ये जगात सर्वात जास्त ख्रिश्चन- सुमारे २.२७ अब्ज होते. तर मुस्लिमांची लोकसंख्या दुसऱ्या क्रमांकावर, म्हणजे सुमारे २.०२ अब्ज होती. २०७० पर्यंत हे चित्र पूर्णपणे बदलून जाईल. अंदाजानुसार, २०७० पर्यंत जगात मुस्लिमांची लोकसंख्या ३.६४ अब्जाहून अधिक होईल, तर ख्रिश्चनांची लोकसंख्या ३ अब्जांच्या खाली राहील. या बदलामागील सर्वात मोठे कारण प्रजनन दर हे आहे.अहवाल सांगतो की, मुस्लिम महिलांमध्ये सरासरी ३.१ मुले आहेत, तर ख्रिश्चन महिलांमध्ये ही सरासरी २.५ आहे. कोणत्याही लोकसंख्येला स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी सरासरी २.१ मुलांची आवश्यकता असते आणि मुस्लिम लोकसंख्या या पातळीपेक्षा बरीच वर आहे. याशिवाय, धर्मांतराचा प्रभावही खूप कमी आहे..अहवालानुसार, २०२० ते २०७० दरम्यान इस्लाम सोडणाऱ्यांच्या तुलनेत त्यात सामील होणाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे, ज्यामुळे केवळ ८० लाख लोकांचे निव्वळ नुकसान होईल, तर ख्रिश्चन धर्मात ही संख्या १०.५ कोटी असेल. याचा अर्थ असा की, इस्लामची वाढ मुख्यतः नैसर्गिक लोकसंख्या वाढीमुळे होत आहे, धर्मांतरामुळे नाही..SA vs BAN 1st Test : १२ धावांचे लक्ष्य अन् दक्षिण आफ्रिकेचा ९ चेंडूंत विजय! WTC Final च्या शर्यतीत मोठी उलथापालथ, भारताच्या स्वप्नांना धक्का; समजून घ्या गणित.भारतात काय परिस्थिती असेल?प्यू रिसर्चनुसार, भारतात हिंदू लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होईल, तर मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण वाढेल. हा बदल संथ गतीने होईल आणि भारतात हिंदूंचे बहुमत कायम राहील. २०२० मध्ये भारतात मुस्लिमांची लोकसंख्या सुमारे २१.३ कोटी (१५.२%) होती, जी २०७० पर्यंत वाढून ३३.४ कोटी (१९.६%) होण्याचा अंदाज आहे.म्हणजेच पुढील ५० वर्षांत भारतातील मुस्लिम लोकसंख्येत सुमारे १२ कोटींची वाढ होईल. याच कारणामुळे २०७० पर्यंत भारत इंडोनेशियाला मागे टाकून जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश बनेल..PUC Certificate Validity: तुमच्या गाडीचा PUC किती दिवस वैध राहणार? मुदत संपल्यास काय होणार? केंद्र सरकारचे नवे नियम जाणून घ्या!.दुसरीकडे, २०२० मध्ये भारतात हिंदूंची लोकसंख्या सुमारे १.११ अब्ज (७९.४%) होती, जी २०७० पर्यंत वाढून १.२९ अब्ज (७५.८%) होण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ हिंदूंच्या संख्येतही वाढ होईल, परंतु त्यांचा एकूण लोकसंख्येतील वाटा ७९.४% वरून कमी होऊन ७५.८% राहील.यामागे दोन मोठी कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे मुस्लिम महिलांचा प्रजनन दर हिंदू महिलांपेक्षा जास्त आहे. अहवालानुसार, हिंदू महिलांमध्ये सरासरी १.९ मुले आहेत, जी तीन दशकांपूर्वी ३.३ होती. दुसरे कारण म्हणजे भारतातील मुस्लिम लोकसंख्येचे सरासरी वय हिंदूंच्या तुलनेत कमी आहे, म्हणजेच त्यांच्यात तरुणांचे प्रमाण जास्त आहे, ज्यामुळे भविष्यात लोकसंख्या वाढीची शक्यता अधिक कायम राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.