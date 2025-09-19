EPFO Update: 'पीएफ'ची सगळी माहिती एका क्लिकवर; काय आहे Passbook Lite?

नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने आपल्या सब्सक्राइबर्ससाठी नवीन सुविधा आणली आहे. ‘पासबुक लाईट’ या नव्या फीचरच्या मदतीने आता कर्मचाऱ्यांना केवळ एका क्लिकमध्ये त्यांच्या पीएफ पासबुकची संपूर्ण माहिती पाहता येणार आहे. त्यामुळे पीएफ बॅलन्स तपासणे यापूर्वीपेक्षा खूप सोपं झालं आहे..काय आहे ‘पासबुक लाईट’?ईपीएफओने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर ‘पासबुक लाइट’ हे नवीन इंटरफेस उपलब्ध करून दिलं आहे. या फीचरमुळे युजर्सना आता जटिल लॉगिन प्रक्रियेविना थेट आपलं पीएफ शिल्लक पाहता येणार आहे. यासाठी फक्त UAN नंबर आणि OTP टाकावा लागेल. यापूर्वी सदस्यांना UAN, पासवर्ड आणि कॅप्चा भरावा लागत असे..Uttar Pradesh : विश्वकर्मा योजनेत समाविष्ट झाले १२ नवीन ट्रेड्स, CM योगी म्हणाले UP आता विकासाचे ग्रोथ इंजिन होणार .Passbook Lite फीचर कसं वापरायचं?सर्वप्रथम EPFO ची अधिकृत वेबसाइट www.epfindia.gov.in ला भेट द्या.येथे ‘Passbook Lite’ या सेक्शनवर क्लिक करा.आपला UAN नंबर प्रविष्ट करा.नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर OTP येईल.तो OTP टाकून सबमिट करा.लगेचच तुमचा पीएफ पासबुक स्क्रीनवर दिसेल.. Passbook Lite का आवश्यक?ईपीएफओच्या माहितीनुसार, अनेक लोकांना तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा नेटवर्क समस्यांमुळे आपला पीएफ बॅलन्स पाहता येत नव्हता. या नव्या फीचरमुळे आता सदस्यांना अगदी सोप्या पद्धतीने आपली माहिती मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.