सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील पीडितेवर हल्ला, मध्यरात्री घरातून बाहेर ओढत नेत छतावरून फेकलं खाली

बिहारमधील बेगुसराय जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चार महिन्यांपूर्वी सामूहिक अत्याचार झालेल्या तरुणीवर पुन्हा हल्ला करण्यात आलाय. दोन जणांनी तिला जबरदस्तीने घराच्या छतावर नेले. तिथे मारहाण केली आणि खाली फेकून दिले. या घटनेत पीडिता गंभीर जखमी झाली आहे. तिच्यावर बेगुसरायच्या सदर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..चकिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात ही धक्कादायक घटना घडली. सोमवारी रात्री सुमारे बाराच्या सुमारास हा प्रकार घडला. पीडित महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार गावातील दोन जणांनी तिला मोबाईलवर फोन करून बोलावले. ती दरवाजा उघडण्यासाठी बाहेर आली तेव्हा तिच्या हातातील मोबाईल हिसकावण्यात आला. त्यानंतर दोघांनी तिला जबरदस्तीने उचलून छतावर नेले..आसाममध्ये मोठा रेल्वे अपघात, एक्सप्रेसचे ६ डबे इंजिनसह रुळावरून घसरले; अनेक प्रवाशी जखमी.छतावर नेल्यानंतर तिच्या केसांना धरून मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर तिला छतावरून खाली फेकण्यात आले. खाली असलेल्या मोठ्या पेटीवर पडल्याने तिच्या कमरेला गंभीर दुखापत झाली. सध्या तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..जुन्या प्रकरणातील आरोपींवर संशयपीडित महिलेने या हल्ल्यामागे चार महिन्यांपूर्वीच्या सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. मात्र या हल्ल्याशी जुन्या प्रकरणाचा संबंध असल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. चार महिन्यांपूर्वी याच महिलेवर सामूहिक अत्याचार झाल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी तिला बंधक बनवून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले होते. तसेच तिच्या गुप्तांगात काडतूस आणि लाकडाचे तुकडे टाकल्याचा आरोप करण्यात आला होता..एक आरोपी अटकेतपोलिसांनी पीडितेवर हल्ला केल्या प्रकरणी घोंघल निषाद याला अटक केली आहे. जुन्या अत्याचार प्रकरणात रामू महतो आणि नीतीश महतो यांना पोलिसांनी आधीच अटक केलीय. तर सूरज महतो हा आरोपी अद्याप फरार आहे. त्याच्या घरावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली असून त्याच्यावर बक्षीसही जाहीर करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.