देश

सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील पीडितेवर हल्ला, मध्यरात्री घरातून बाहेर ओढत नेत छतावरून फेकलं खाली

Gang Rape Survivor Attacked सामूहिक अत्याचार झालेल्या तरुणीवर पुन्हा हल्ला करण्यात आलाय. दोन जणांनी तिला जबरदस्तीने घराच्या छतावर नेले. या प्रकरणी एकाला ताब्यात घेण्यात आले असल्याची माहिती समोर येतेय.
Gang Rape survivor Attacked Again, Thrown Off Roof at Night

Gang Rape survivor Attacked Again, Thrown Off Roof at Night

Esakal

सूरज यादव
Updated on

बिहारमधील बेगुसराय जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चार महिन्यांपूर्वी सामूहिक अत्याचार झालेल्या तरुणीवर पुन्हा हल्ला करण्यात आलाय. दोन जणांनी तिला जबरदस्तीने घराच्या छतावर नेले. तिथे मारहाण केली आणि खाली फेकून दिले. या घटनेत पीडिता गंभीर जखमी झाली आहे. तिच्यावर बेगुसरायच्या सदर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Bihar
crime
rape news