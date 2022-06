अनेकदा सरकारच्या नावाने वेगवेगळ्या योजनेचे मॅसेजेस व्हायरल होत असतात. सध्या सोशल मीडियावर एक मॅसेजने धुमाकूळ घातलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमिताभ बच्चन यांच्या नावाचा उल्लेख करत 25 लाखाची लॉटरी मिळवा असा मेसेज व्हायरल होतोय. पीआयबीने यावर फॅक्ट चेक करत हा मॅसेज खोटा असल्याचा दावा केलाय. (PIB fact check message viral of lottery using name of pm narendra modi and amitabh bacchan)

पीआयबीने सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमिताभ बच्चन यांच्या नावाचा वापर करून 25 लाखाच्या लॉटरीचं खोटं आमिष दाखवलं जात आहे. सोबतच पीआयबीने याबाबत आणि अशा मेसेजेस पासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.

PIB फॅक्ट चेकने ट्वीट करत भारत सरकारचा याच्याशी संबंध नसल्याचा दावा केलाय. अशा प्रकारच्या लॉटरी एक प्रकारचा स्कॅम असतात. असेही पीआयबीने सांगितले. तसेच कॉल, मेल, मेसेज वर कोणतीही खाजगी माहिती शेअर न करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे.