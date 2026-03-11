Pilibhit Tiger Project Expands to Elephant and Leopard Protection: पिलीभीत व्याघ्र प्रकल्पाचा नवा प्रयोग; हत्ती आणि बिबट्यांसाठी ‘मित्र’ तयार

Uttar Pradesh: आता हत्ती आणि बिबट्यांशीही होणार 'दोस्ती'! व्याघ्र प्रकल्पाचा मोठा प्लॅन; जंगलाशेजारील गावांत तैनात होणार खास 'रक्षक'उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत व्याघ्र प्रकल्प आता केवळ वाघांसाठीच नाही, तर हत्ती आणि बिबट्यांच्या संरक्षणासाठीही एक अनोखा प्रयोग राबवणार आहे. 'व्याघ्र मित्र' या मोहिमेच्या यशानंतर आता वन विभागाने 'गज मित्र' आणि 'बिबट्या मित्र' तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे..पिलीभीतमध्ये वाघांचा वावर मोठा आहेच, पण गेल्या काही काळापासून जंगली हत्ती आणि बिबट्यांचा मानवी वस्त्यांमधील वावर वाढला आहे. यामुळे पिकांचे नुकसान आणि मानवी जीवघेणे हल्ले होण्याच्या घटना घडत आहेत. हा संघर्ष थांबवण्यासाठी वन विभागाने स्थानिक गावकऱ्यांनाच आपला 'मित्र' बनवण्याचे ठरवले आहे..नेमके काय करणार हे 'मित्र'?वनविभागाचे प्रभागीय संचालक भरत कुमार डीके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'गज' आणि 'बिबट्या' मित्रांची जबाबदारी महत्त्वाची असेल. जंगली प्राणी वस्तीत किंवा शेतात शिरल्यास त्याची माहिती तातडीने वन विभाग आणि गावकऱ्यांना देणे. .Uttar Pradesh: तरुणांच्या हाताला काम! योगी सरकार ३३४९ कोटी रुपये खर्चून लाखो तरुणांना बनवणार 'कुशल'.Nashik Forest Department : पेठमध्ये खैर तस्करांवर वनविभागाची सर्जिकल स्ट्राईक; लाखो रुपयांची लाकूड तस्करी उघड.Uttar Pradesh: तरुणांच्या हाताला काम! योगी सरकार ३३४९ कोटी रुपये खर्चून लाखो तरुणांना बनवणार 'कुशल'.प्राणी आणि मानव यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी गावकऱ्यांना काय करावे आणि काय टाळावे, याचे मार्गदर्शन करणे. जर जंगली प्राण्यांमुळे पिकांचे किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले, तर सरकारी मदत मिळवून देण्यासाठी हे मित्र वन विभाग आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा बनतील.मधमाश्यांच्या आवाजाचा 'अनोखा' प्रयोगहत्तींना मानवी वस्त्यांपासून दूर ठेवण्यासाठी वन विभाग 'बी-फेंसिंग' (B-Fencing) तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. हत्तींना मधमाश्यांच्या आवाजाची भीती वाटते. त्यामुळे जंगलाच्या सीमेवर मधमाश्यांच्या पेट्या लावल्या जातील, जेणेकरून हत्ती शेतात शिरणार नाहीत. तसेच, या 'मित्रांना' हत्तींच्या निदेर्शनासाठी खास प्रशिक्षण आणि आधुनिक उपकरणेही दिली जाणार आहेत..हत्तींचा जीव वाचवण्याला प्राधान्यकेवळ मानवाचाच नाही, तर हत्तींचा जीव वाचवणे हाही या मोहिमेचा मोठा उद्देश आहे. शेतातील विजेच्या उघड्या तारा किंवा पाण्याचे पंप हत्तींसाठी जीवघेणे ठरतात. 'गज मित्र' अशा धोकादायक ठिकाणांची ओळख पटवून वीज विभागाशी समन्वय साधतील, जेणेकरून अपघाती मृत्यू टाळता येतील. पिलीभीतमध्ये सुरू झालेली ही मोहीम वन्यजीव आणि मानव यांच्यात सहअस्तित्व निर्माण करण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.