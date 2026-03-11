देश

Pilibhit Tiger Project Expands to Elephant and Leopard Protection: पिलीभीत व्याघ्र प्रकल्पाचा नवा प्रयोग; हत्ती आणि बिबट्यांसाठी ‘मित्र’ तयार

Pilibhit Tiger Project: पिलीभीत व्याघ्र प्रकल्प आता हत्ती आणि बिबट्यांसाठीही ‘गज मित्र’ आणि ‘बिबट्या मित्र’ तयार करणार आहे. वन्यजीव आणि मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी गावकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत व्याघ्र प्रकल्प आता केवळ वाघांसाठीच नाही, तर हत्ती आणि बिबट्यांच्या संरक्षणासाठीही एक अनोखा प्रयोग राबवणार आहे. 'व्याघ्र मित्र' या मोहिमेच्या यशानंतर आता वन विभागाने 'गज मित्र' आणि 'बिबट्या मित्र' तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

