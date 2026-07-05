Pilibhit Tiger Reserve: वीकेंडला जंगल सफारीचा प्लॅन? नेपाळ सीमेवरील हे जंगल आता अधिक संरक्षित; पर्यटकांसाठी काय बदलणार?

उत्तर प्रदेशातील वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेत केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पीलीभीत व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसराला अधिकृतपणे पारिस्थितिकदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सिटिव्ह झोन) घोषित केले आहे. यासंदर्भातील अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ, बिबट्या, फिशिंग कॅट, लेपर्ड कॅट, बाराशिंगा, चितळ, सांबर, अस्वल, मगर आणि घडियाल यांसारख्या वन्यजीवांच्या अधिवासाला अधिक कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे..दोन किलोमीटरपर्यंतचा परिसर संवेदनशील क्षेत्रपीलीभीत व्याघ्र प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ ७३०.२४ चौरस किलोमीटर आहे. त्यापैकी ६०२.७९ चौरस किलोमीटर मुख्य संरक्षित क्षेत्र, तर १२७.४५ चौरस किलोमीटर बफर क्षेत्र आहे.नव्या अधिसूचनेनुसार व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा परिसर पारिस्थितिकदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.उत्तराखंड आणि नेपाळच्या सीमेलगत हा पट्टा शून्य किलोमीटर ठेवण्यात आला आहे. तर शाहजहानपूर जिल्ह्याच्या सीमेवर तो एक किलोमीटरपर्यंत मर्यादित असेल.या निर्णयाचा परिणाम पीलीभीत आणि शाहजहानपूर जिल्ह्यातील सुमारे २३० गावांवर होणार आहे..कोणत्या कामांवर बंदी?या संवेदनशील क्षेत्रात पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या अनेक उपक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे.व्यावसायिक खाणकाम, दगड उत्खनन आणि स्टोन क्रशर सुरू करता येणार नाहीत. तसेच प्रदूषण करणारे नवीन उद्योग उभारण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.मोठे जलविद्युत प्रकल्प, नवीन आरा गिरण्या, वीटभट्ट्या आणि जळाऊ लाकडाचा व्यावसायिक वापर यांनाही मनाई असेल. नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे..हॉटेल्स आणि वाहनांच्या हालचालींवरही निर्बंधव्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेलगत एक किलोमीटरच्या परिसरात नवीन हॉटेल्स किंवा रिसॉर्ट्स उभारता येणार नाहीत. मात्र, विद्यमान इमारतींची आवश्यक दुरुस्ती करता येईल.वन्यजीवांना त्रास होऊ नये म्हणून रात्रीच्या वेळी वाहनांच्या हालचालींवरही नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे..दोन वर्षांत तयार होणार विशेष आराखडाया अधिसूचनेनंतर उत्तर प्रदेश सरकार पुढील दोन वर्षांत या परिसरासाठी विशेष विकास आराखडा तयार करणार आहे.या आराखड्यात जमिनीचा वापर, जलसंधारण, पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेचा विचार करण्यात येणार आहे.या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली असून, पीलीभीत व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील..जुन्या बांधकामांबाबत निर्णय नंतरपीलीभीत व्याघ्र प्रकल्पाचे विभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह यांनी सांगितले की, अधिसूचनेतील सर्व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल.व्याघ्र प्रकल्पाच्या दोन किलोमीटर परिसरात पूर्वी झालेल्या काही बांधकामांबाबतचा वाद सध्या राष्ट्रीय हरित लवादात प्रलंबित आहे. त्या प्रकरणात अंतिम निर्णय झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.