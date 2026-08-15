Chamoli Tunnel Tragedy: ३० तासांनंतरही ३ मजूर बेपत्ता; बोगद्यातील साचलेले पाणी ठरतेय रेस्क्यू ऑपरेशन्समध्ये मुख्य अडथळा

उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील विष्णुगाड-पिपलकोटी जलविद्युत प्रकल्पाच्या बांधकामाधीन बोगद्यात गुरुवारी सायंकाळी सुमारे ७ वाजता दरड कोसळून पाणी आणि गाळ शिरल्याने मोठी दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत ७ मजुरांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून १२ जणांना सुरक्षित बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..बोगद्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी; पाच पंपांद्वारे उपसादुर्घटनेनंतर बोगद्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि गाळ साचला आहे. सध्या पाच मोटर पंपांच्या मदतीने पाणी बाहेर काढण्याचे काम सुरू असून आणखी पंप घटनास्थळी आणले जात आहेत.बोगद्याच्या आत जागा कमी असल्याने अवजड यंत्रसामग्री आत नेण्यात अडचणी येत आहेत. तरीही बचावकार्य वेगाने पूर्ण करण्यासाठी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि इतर सुरक्षा दलांचे सुमारे १२५ जवान घटनास्थळी तैनात आहेत..मुख्यमंत्री धामी घटनास्थळी; निष्काळजीपणावर कठोर कारवाईचा इशाराशुक्रवारी सकाळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी घटनास्थळी पोहोचून बचावकार्याची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या जखमी मजुरांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येणार असून तपास अहवालात कोणाचा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री धामी यांनी स्पष्ट केले..पिपलकोटी 'शियर झोन'मध्ये; बोगदा सुरक्षेवर प्रश्नचिन्हया दुर्घटनेनंतर हिमालयीन भागातील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. भूवैज्ञानिकांच्या मते, पिपलकोटी परिसर टेक्टोनिकदृष्ट्या सक्रिय आणि संवेदनशील 'शियर झोन'मध्ये येतो. या भागातील खडकांची रचना कमकुवत असल्याने बोगदा बांधकाम करताना विशेष सुरक्षात्मक उपाययोजना आवश्यक असतात.हवामान बदलामुळे अचानक होणारा अतिवृष्टीचा मारा आणि भूगर्भातील पाण्याचा वाढता प्रवाह यामुळे बोगदा प्रकल्पांमधील धोका वाढू शकतो. त्यामुळे राज्यातील बोगदा प्रकल्पांचे व्यापक सुरक्षा ऑडिट करण्याची मागणी तज्ज्ञांकडून होत आहे.पिपलकोटी दुर्घटनेने हिमालयातील संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितीत सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये सुरक्षेचे निकष किती काटेकोरपणे पाळले जातात, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.