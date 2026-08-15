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Chamoli Tunnel Tragedy: ३० तासांनंतरही ३ मजूर बेपत्ता; बोगद्यातील साचलेले पाणी ठरतेय रेस्क्यू ऑपरेशन्समध्ये मुख्य अडथळा

Seven labourers died and 12 were rescued after a landslide : १२५ जवानांकडून युद्धपातळीवर शोधकार्य; ५ मोटर पंपांच्या साहाय्याने बोगद्यातील पाणी उपसण्याचे प्रयत्न सुरू!
uttarakhand chamoli tunnel accident update

uttarakhand chamoli tunnel accident update

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील विष्णुगाड-पिपलकोटी जलविद्युत प्रकल्पाच्या बांधकामाधीन बोगद्यात गुरुवारी सायंकाळी सुमारे ७ वाजता दरड कोसळून पाणी आणि गाळ शिरल्याने मोठी दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत ७ मजुरांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून १२ जणांना सुरक्षित बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

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Pushkar Singh Dhami
Chief Minister Uttarakhand
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