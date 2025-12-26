Uttarakhand Travel Guidelines: नव्या वर्षाच्या स्वागताला उत्तराखंडला जाताय? पर्यटनाला निघण्यापूर्वी या महत्त्वाच्या सूचना जाणून घ्या

how to plan Uttarakhand New Year trip: नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या सुट्ट्यांमध्ये बर्फवृष्टीचा आनंद घेण्यासाठी अनेकजण हिमाचल प्रदेश किंवा उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागांत जाण्याचे नियोजन करतात. शिमला, मनाली, मसुरी आणि नैनिताल यांसारख्या शहरांमध्ये पर्यटकांची मोठी गर्दी होते. परंतु, तुमचा हा आनंद विरजण पडू नये म्हणून दोन्ही राज्यांच्या प्रशासनाने काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी केल्या आहेत..तुम्हीही या सुट्ट्यांमध्ये उत्तर भारतात जाणार असाल, तर खालील नियम नक्की लक्षात ठेवा -१. नोंदणी आणि परमिट (Registration & Permit)काही विशिष्ट पर्यटन स्थळे, विशेषतः इको-सेन्सिटिव्ह झोन (पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग) किंवा सीमावर्ती भागांत जाण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी किंवा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. काही बर्फवृष्टीच्या ठिकाणी पर्यटकांची संख्या मर्यादित ठेवली जाते. त्यामुळे निघण्यापूर्वी संबंधित ठिकाणच्या अधिकृत वेबसाईटवर नोंदणी केली आहे का, याची खात्री करा..२. स्वतःच्या गाडीने जाताना घ्यायची काळजीजर तुम्ही स्वतःच्या कारने जात असाल, तर काही गोष्टी पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे:गाडीची स्थिती: डोंगराळ रस्त्यांवर जाण्यापूर्वी गाडीचे ब्रेक्स, टायर आणि बॅटरी तपासून घ्या. बर्फावरून गाडी घसरू नये म्हणून सोबतीला 'स्नो चेन' (Snow Chain) ठेवणे फायदेशीर ठरते.कागदपत्रे: ड्रायव्हिंग लायसन्स, आरसी, विमा आणि विशेषतः PUC सर्टिफिकेट सोबत ठेवा.नशेत गाडी चालवणे टाळा: मद्यपान करून गाडी चालवल्यास कडक दंड होऊ शकतो किंवा तुमचे वाहन जप्त केले जाऊ शकते..३. स्वच्छता आणि प्लास्टिक बंदीहिमाचल आणि उत्तराखंडमधील अनेक पर्यटन स्थळांवर प्लास्टिक पिशव्या आणि बाटल्यांवर बंदी आहे.कचरा उघड्यावर टाकल्यास मोठा दंड आकारला जातो.निसर्गाचे रक्षण करण्यासाठी केवळ डस्टबिनचा वापर करा..४. हवामान आणि प्रशासकीय सूचनाडोंगराळ भागात हवामान कधीही बदलू शकते. मुसळधार बर्फवृष्टी किंवा दरडी कोसळण्याच्या शक्यतेमुळे प्रशासन काही रस्ते बंद करते. अशा वेळी:प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करा.बंद केलेल्या रस्त्यांवर जाण्याचा अट्टाहास करू नका, कारण ते तुमच्या जीवासाठी धोकादायक ठरू शकते..५. ट्रॅफिक आणि वेळेचे नियोजननवीन वर्षाच्या निमित्ताने या राज्यांमध्ये कित्येक किलोमीटर लांब ट्रॅफिक जाम लागतो.प्रवासाला शक्य तितक्या लवकर ( पहाटे) सुरुवात करा.मुख्य रस्त्यांऐवजी पर्यायी मार्गांची माहिती सोबत ठेवा.गुगल मॅप्स किंवा स्थानिक ट्रॅफिक अपडेट्स सतत तपासत राहा.डोंगराळ भागात सध्या कडाक्याची थंडी आहे, त्यामुळे पुरेसे उबदार कपडे आणि आवश्यक औषधे सोबत ठेवायला विसरू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.