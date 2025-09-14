देश

Arvind Kejriwal: पाकसोबत क्रिकेट खेळणे गद्दारी: आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांची पंतप्रधान मोदींवरही टीका

Kejriwal’s Sharp Attack: ‘आप’च्या अन्य नेत्यांनीही या सामन्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. ‘रक्त वाहणे आणि खेळ खेळणे हे एकाचवेळी होऊ शकत नाही,’ असे माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी सांगितले. तर हुतात्म्यांच्या रक्तापेक्षा क्रिकेटचे वेड मोठे झाले काय? आपल्या बहिणींचे कुंकू पुसले गेले आहे.
Updated on

नवी दिल्ली: ‘‘पाकिस्तानसोबत क्रिकेटचा सामना खेळणे ही देशाशी गद्दारी आहे,’’ अशी टीका आम आदमी पक्षाचे(आप) नेते अरविंद केजरीवाल केली. यावरून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही टीका केली आहे. ‘‘पाकसोबत सामना आयोजित करण्याची काय गरज होती? सामना व्हावयास नको, असे सारा देश म्हणत आहे.

