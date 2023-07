नवी दिल्ली : रिक्वेजिशन स्लीप आणि ओळखपत्राशिवया 2000 रुपयांच्या नोटा बदलण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेनं लोकांना दिली आहे. बँकेच्या या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. त्यामुळं ज्यांच्याकडं मोठ्या प्रमाणावर २००० रुपयांच्या नोटात आहेत त्यांना दिलासा मिळाला आहे. (Plea challenging permition of exchange of Rs 2000 banknotes without any ID proof declines by Supreme Court)

पैसे भरण्याची स्लीप आणि ओळखपत्राशिवाय 2000 रुपयाच्या नोटा बँकांमधून बदलण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेनं दिली आहे. पण बँकेचा हा निर्णय काळ्या पैशाची नोंद ठेवण्यास अडचणीचा ठरणारा आहे, त्यामुळं बँकेच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती, या याचिकेची दखल घेण्यास कोर्टानं नकार दिला आहे.

कोर्टाच्या या भूमिकेमुळं ज्या लोकांनी अद्यापही 2000 हजार रुपयांच्या नोटा बँकेतून बदलून घेतलेल्या नाहीत. तसेच ज्यांच्याकडं मोठ्या प्रमाणावर 2000 रुपयांच्या नोटांची रोकड आहे, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

२००० रुपयांची नोट चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेनं घेतला आहे. त्यामुळं ज्यांच्याकडं या नोटा आहेत त्यांनी त्या बँकांमधून बदलून घ्याव्यात असं आवाहन बँकेडून करण्यात आलं होतं. यासाठी ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. २०१६ मध्ये झालेल्या नोटाबंदीनंतर ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून एकाच वेळी बाद करण्यात आल्या होत्या त्यानंतर त्याला पर्याय म्हणून पुन्हा ५०० रुपयांची नवी नोट आणि २००० रुपयांची नोट चलनात दाखल झाली होती. दरम्यान, तात्पुरत्या वापरानंतर २०१८-१९ मध्ये या नोटांची छपाई रिझर्व्ह बँकेनं बंद केली होती.