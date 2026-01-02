PM Kisan 22nd Installment : नवीन वर्षात 'या' महिन्यात मिळणार पीएम किसानचा २२ वा हप्ता, 'असं' चेक करा तुमचं स्टेटस

PM Kisan Installment Update: भारत सरकारने १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, देशातील अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना बळकट आणि सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करते. शेतकरी आता नवीन वर्षात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २२ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत, जो सरकार लवकरच त्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करणार आहे..प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते, जी २००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाते. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते.या योजनेत सरकारने आतापर्यंत २१ हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले आहेत, ज्यामुळे सुमारे ९ कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा झाला आहे. सरकारने एकूण १८,००० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केले आहेत..नवीन वर्षात, शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या (पीएम-किसान) २२ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत, जो २०२६ च्या पुढील महिन्यात त्यांच्या खात्यात हस्तांतरित होण्याची अपेक्षा आहे. पण सरकारने अद्याप याबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही..PM Kisan Samman Nidhi : प्रतिक्षा संपली ! देशातील १० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 'या' दिवशी जमा होणार २००० रुपये.जर तुम्हालाही पीएम-किसान योजनेचा २२ वा हप्ता कोणत्याही अडचणीशिवाय तुमच्या बँक खात्यात जमा करायचा असेल, तर ई-केवायसी अनिवार्य आहे. जर तुमचे ई-केवायसी झाले नाही, तर हप्ता तुमच्या बँक खात्यात जमा होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.