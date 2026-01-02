देश

PM Kisan 22nd Installment : नवीन वर्षात 'या' महिन्यात मिळणार पीएम किसानचा २२ वा हप्ता, 'असं' चेक करा तुमचं स्टेटस

PM Kisan 2026 Update : आतापर्यंत २१ हप्ते वितरित झाले असून सुमारे ९ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. २२ वा हप्ता मिळण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण असणे अनिवार्य आहे.
PM Kisan Installment Update: भारत सरकारने १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, देशातील अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांना बळकट आणि सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करते. शेतकरी आता नवीन वर्षात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २२ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत, जो सरकार लवकरच त्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करणार आहे.

