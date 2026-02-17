PM KISAN 22nd Installment : महाराष्ट्रातील १.७० लाख शेतकऱ्यांना मोठा झटका, एका चुकीमुळे थांबला २००० रुपयांचा हप्ता; नेमकं काय घडलं ?

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना २२वा हप्ता (₹२०००) मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. कृषी मंत्रालयाच्या नवीनतम आकडेवारीनुसार, ३० लाखांहून अधिक (सुमारे ३०,१८,३६१) शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक केले नव्हते अशांची नावे वगळण्यात आली आहेत.त्यामुळे ज्यांनी बॅंक खाते आधार लिंक केले नसेल त्यांना पुढील हप्ता मिळण्याची शक्यता कमी आहे किंवा विलंब होऊ शकतो..या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये बॅंक खाते आधारकार्डशी लिंक नसलेल्यांची संख्या सर्वात जास्त ( १०,४४,२०० ) उत्तर प्रदेशमध्ये आहे.यानंतर गुजरातमधील तब्बल २,९०,३५८ शेतकऱ्यांनी, तर राजस्थानमधील २,१३,७७९, महाराष्ट्रातील १,७२,३४९ आणि केरळमधील ६८,७९८ शेतकऱ्यांनी बॅंक खाते आणि आधार खाते लिंक केले आहे..PM Kisan Update: माेठी बातमी! एक लाख ७२ हजार शेतकरी राहणार वंचित; पीएम किसान सन्मान निधी योजना, नेमकं काय कारण?.स्टेटस कसे तपासाल?pmkisan.gov.in वर जा.'Know Your Status' क्लिक करा.आधार क्रमांक किंवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाका.OTP द्वारे लॉगिन करून स्टेटस आणि कारण पाहा.जर नाव वगळले गेले असेल तर स्थानिक कृषी विभाग किंवा CSC केंद्राशी संपर्क साधा. .२२वा हप्ता कधी येऊ शकतो?पीम किसान सन्मान निधीचा २१वा हप्ता नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जारी झाला होता. आता २२वा हप्ता फेब्रुवारी ते मार्च २०२६ दरम्यान अपेक्षित आहे काही रिपोर्ट्सनुसार, फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा होळीपूर्वी (मार्च) जमा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु शेतकऱ्यांनी त्वरित आवश्यक अपडेट करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.