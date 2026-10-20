PM Kisan 24th Installment Date 2026 : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! पीएम किसानचा 24 वा हप्ता अडकणार? त्याआधी पटापट करून घ्या 'ही' 3 कामे, नाहीतर नाव होणार कट?

PM Kisan 24th installment date 2026 : देशभरातील शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २४ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. आता पुढील हप्ता कधी मिळणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..काही अहवालांमध्ये पीएम किसान योजनेचा २४ वा हप्ता ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर २०२६ मध्ये जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून हप्त्याची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे हप्ता जमा होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे महत्त्वाचे आहे..पीएम किसानचा २४ वा हप्ता कधी मिळणार?प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची योजना असून, त्याद्वारे पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम दर चार महिन्यांनी २,००० रुपयांच्या हप्त्याच्या स्वरूपात वितरित केली जाते..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींचा सप्टेंबरचा हप्ता कधी येणार? दिवाळीपूर्वी खात्यात 3,000 रुपये जमा होणार का? जाणून घ्या मोठी अपडेट.२४ वा हप्ता ऑक्टोबरच्या अखेरीस किंवा नोव्हेंबर २०२६ मध्ये मिळू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, अधिकृत घोषणा होईपर्यंत ही संभाव्य तारीखच मानावी. हप्ता मिळण्यात अडथळा येऊ नये, यासाठी लाभार्थ्यांनी खालील तीन महत्त्वाच्या बाबी तपासून घ्याव्यात..१. ई-केवायसी पूर्ण आहे का, तपासापीएम किसान योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण असणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी प्रलंबित असल्यास लाभार्थ्याच्या हप्त्याच्या वितरणात अडचण येऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीएम किसानच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ई-केवायसीची स्थिती तपासावी. प्रक्रिया अपूर्ण असल्यास उपलब्ध ऑनलाइन सुविधेचा वापर करून ती पूर्ण करावी. ऑनलाइन प्रक्रिया करता येत नसल्यास जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये (CSC) जाऊन मदत घेता येईल..२. लँड सीडिंगची स्थिती तपासापीएम किसान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतजमिनीच्या नोंदींचे सत्यापन होणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी लाभार्थ्यांनी पोर्टलवर आपल्या अर्जाची स्थिती तपासताना 'Land Seeding' या पर्यायाकडे लक्ष द्यावे. या पर्यायासमोर 'No' असे दिसत असल्यास जमिनीच्या नोंदींचे सत्यापन अपूर्ण असण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित महसूल किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जमिनीच्या नोंदींमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करून सत्यापनाची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी..३. आधार लिंकिंग आणि बँक खात्याची माहिती तपासापीएम किसान योजनेचा हप्ता थेट बँक खात्यात जमा केला जातो. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी बँक खाते आणि आधारशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण असल्याची खात्री करून घ्यावी. बँक खात्याशी आधार जोडलेला आहे का, आवश्यक DBT (थेट लाभ हस्तांतरण) सुविधा कार्यरत आहे का आणि खात्याची माहिती योग्य आहे का, हे तपासणे गरजेचे आहे. बँक खात्याशी संबंधित त्रुटी असल्यास हप्ता जमा होण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेशी संपर्क साधून आवश्यक माहिती तपासावी आणि काही त्रुटी आढळल्यास त्या वेळेत दुरुस्त करून घ्याव्यात..पीएम किसानचा हप्ता वाढणार का?पीएम किसान योजनेअंतर्गत मिळणारी वार्षिक आर्थिक मदत ६,००० रुपयांवरून वाढवण्यात येणार असल्याच्या चर्चा वेळोवेळी होत असतात. मात्र, दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना सध्या आर्थिक मदत वाढवण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम वाढणार असल्याच्या चर्चांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे..शेतकऱ्यांनी काय करावे?पीएम किसान योजनेचा २४ वा हप्ता मिळण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी, लँड सीडिंग आणि आधार लिंकिंगसह बँक खात्याची माहिती तपासून घ्यावी. यापैकी कोणतीही प्रक्रिया अपूर्ण असल्यास संबंधित विभाग किंवा बँकेशी संपर्क साधावा.महत्त्वाचे : २४ व्या हप्त्याची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर झालेली नसल्याने ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमधील संभाव्य तारखांना निश्चित तारीख समजू नये. हप्त्याबाबतची अद्ययावत माहिती आणि अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: https://pmkisan.gov.in/.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.