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PM Kisan 24th Installment Date 2026 : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! पीएम किसानचा 24 वा हप्ता अडकणार? त्याआधी पटापट करून घ्या 'ही' 3 कामे, नाहीतर नाव होणार कट?

PM Kisan 24th Installment 2026: Expected Release Date : पीएम किसान योजनेच्या २४ व्या हप्त्याची शेतकरी प्रतीक्षा करत आहेत. संभाव्य हप्त्यापूर्वी ई-केवायसी, लँड सीडिंग आणि आधार लिंकिंग तपासावी.
How to check PM Kisan installment status

How to check PM Kisan installment status

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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PM Kisan 24th installment date 2026 : देशभरातील शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २४ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. आता पुढील हप्ता कधी मिळणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

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