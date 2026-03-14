PM Kisan : शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुन्हा आले २ हजार रुपये! PM मोदींनी जारी केला २२ वा हप्ता; यूपीच्या शेतकऱ्यांवर पैशांचा पाऊस!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसाममधील गुवाहाटी येथून 'पीएम किसान सन्मान निधी' योजनेचा २२ वा हप्ता जारी केला आहे. याचा सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना झाला असून, कोट्यवधी अन्नदात्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा झाले आहेत..काय आहे बातमी?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ९.३२ कोटी शेतकऱ्यांसाठी १८,६४० कोटी रुपयांचा निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील २.१५ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांचा समावेश असून, त्यांच्या खात्यात एकूण ४,३३५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या योजनेचा लाभ मिळवण्यात उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे..पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम २-२ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. विशेष म्हणजे, या योजनेची सुरुवात २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथूनच झाली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना या योजनेतून एकूण ९९ हजार कोटींहून अधिक रुपयांची मदत मिळाली आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या मदतीबद्दल पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आहेत. त्यांनी सांगितले की, डबल इंजिन सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. या पैशामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामांसाठी मोठा आधार मिळाला आहे. जर तुम्ही अद्याप तुमची केवायसी (e-KYC) पूर्ण केली नसेल, तर ती लवकर करून घेण्याचे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.