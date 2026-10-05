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PM Kisan Scheme for Women Farmers : महिला शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' अटी पूर्ण केल्यास खात्यात जमा होणार वार्षिक 6 हजार रुपये, जाणून घ्या पात्रता आणि नियम

PM Kisan Scheme Eligibility for Women Farmers : महिला शेतकरीही पीएम किसान योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र जमिनीची मालकी, कुटुंबातील एकच लाभार्थी, ई-केवायसी, आधार लिंक आणि इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
PM Kisan Yojana

PM Kisan latest update

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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PM Kisan eligibility rules for female farmers : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेद्वारे पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम २,००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र, ही योजना केवळ पुरुष शेतकऱ्यांसाठीच आहे का, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो.

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