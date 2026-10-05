PM Kisan Scheme for Women Farmers : महिला शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' अटी पूर्ण केल्यास खात्यात जमा होणार वार्षिक 6 हजार रुपये, जाणून घ्या पात्रता आणि नियम

PM Kisan eligibility rules for female farmers : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेद्वारे पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम २,००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र, ही योजना केवळ पुरुष शेतकऱ्यांसाठीच आहे का, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो..सरकारी नियमानुसार, महिला शेतकरीदेखील पीएम किसान योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी संबंधित महिलेने योजनेच्या पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेल्या महत्त्वाच्या नियमांची माहिती जाणून घेऊया....महिलेच्या नावावर शेतीची जमीन असणे आवश्यकपीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याच्या नावावर शेतीयोग्य जमीन नोंदणीकृत असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे महिला शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असल्यास ती या योजनेसाठी पात्र ठरू शकते. मात्र, जमीन केवळ पती किंवा कुटुंबातील अन्य पुरुष सदस्याच्या नावावर असल्यास, केवळ महिला असल्याच्या आधारावर संबंधित महिलेला स्वतंत्रपणे पीएम किसानचा लाभ मिळत नाही..Ladki Bahin Yojana September Installment Date : लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची बातमी! सप्टेंबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार? समोर आली संभाव्य तारीख.कुटुंबातील एकाच सदस्याला लाभपीएम किसान योजनेत एका शेतकरी कुटुंबातील केवळ एका सदस्याला लाभ दिला जातो. शेतकरी कुटुंबामध्ये पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कुटुंबातील पतीला पीएम किसानचा लाभ मिळत असेल, तर त्याच कुटुंबातील पत्नीने स्वतंत्र अर्ज केल्यास तिला पुन्हा या योजनेचा लाभ मिळणार नाही..आयकर भरणारे आणि काही सरकारी कर्मचारी अपात्रमहिला शेतकरी किंवा त्यांच्या पतीने आयकर भरत असल्यास संबंधित शेतकरी कुटुंब पीएम किसान योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरणार नाही. याशिवाय, घटनात्मक पदांवर कार्यरत व्यक्ती, काही श्रेणीतील सरकारी कर्मचारी तसेच १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक पेन्शन घेणारे माजी कर्मचारी यांनाही योजनेच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे..Ladki Bahin September Installment : लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! सप्टेंबरचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात होणार जमा; 1 कोटी 66 लाख महिलांची प्रतीक्षा संपणार.e-KYC आणि आधार लिंक बँक खाते आवश्यकपीएम किसान योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र महिला शेतकऱ्यांनी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच बँक खाते आधारशी जोडलेले आणि DBT साठी सक्षम असणे गरजेचे आहे. याशिवाय, संबंधित शेतजमिनीची माहिती योजनेच्या नोंदीशी जोडलेली म्हणजेच land seeding पूर्ण असणे आवश्यक आहे. या प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्यास पात्र असूनही २,००० रुपयांचा हप्ता खात्यात जमा होण्यास अडचण येऊ शकते..महिला शेतकऱ्यांनी काय तपासावे?महिला शेतकऱ्यांनी पीएम किसानचा लाभ घेताना आपल्या नावावर शेतीची नोंद आहे का, e-KYC पूर्ण आहे का, आधार-बँक खाते लिंक आहे का आणि जमिनीची माहिती योजनेच्या नोंदीत अपडेट आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. थोडक्यात, पीएम किसान योजना महिला शेतकऱ्यांसाठीही खुली आहे. मात्र, जमीन मालकीसह योजनेच्या सर्व पात्रता अटी पूर्ण केल्यानंतरच संबंधित महिलेला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.