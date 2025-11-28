योगींच्या पीएम कुसुम योजनेमुळे बरेलीच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; भरघोस सवलतीत मिळणार १००२ सोलर पंप

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने बरेली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. सिंचनाची समस्या दूर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी या वर्षी बरेली जिल्ह्याला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत संपूर्ण राज्यात ४०,५२१ सोलर पंप बसवले जाणार आहेत, त्यापैकी १,००२ सोलर पंप एकट्या बरेली जिल्ह्यासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत..उपसंचालक कृषी अमरपाल सिंह यांनी पात्र शेतकऱ्यांना १५ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी पंपांचे वाटप अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने ई-लॉटरीद्वारे केले जाईल. अर्ज फक्त कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवरच स्वीकारला जाईल..केवळ ५,००० रुपये टोकन मनी – प्रक्रिया झाली सोपीपीएम कुसुम योजनेत अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ ₹५,००० टोकन मनी जमा करावी लागेल. हे शुल्क भरल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर बुकिंग कन्फर्मेशनचा संदेश पाठवला जाईल. अनुदानाची रक्कम वजा झाल्यावर उर्वरित रक्कम शेतकरी ऑनलाइन जमा करू शकतात किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊनही त्यांचा हिस्सा भरू शकतात. या कर्जावर एआयएफ (AIF) योजनेअंतर्गत ६% व्याज सवलत देखील मिळेल. बोरिंग आणि जमिनीची पडताळणी पूर्ण झाल्यावरच पात्र शेतकऱ्यांना सोलर पंप उपलब्ध करून दिले जातील..सर्वाधिक मागणी असलेल्या पंपांच्या श्रेणीबरेली जिल्ह्यात खालील सोलर पंपांना सर्वाधिक मागणी दिसून येत आहे -२ एचपी सबमर्सिबल पंप३ एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप५ एचपी सबमर्सिबल पंपभोजीपुरा, मीरगंज, फतेहगंज, सेंथल, बहेडी आणि फरीदपूर या तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा उत्साह जास्त आहे, तर गंगापूर, बिशारतगंज आणि नवाबगंजमध्येही अर्ज वेगाने वाढत आहेत..बोअरिंगसाठी अनिवार्य तांत्रिक मानककृषी विभागाच्या नियमांनुसार, बोअरिंगसाठी खालील मानके पाळणे अनिवार्य आहे -२ एचपी पंपसाठी ४ इंच बोअरिंग३ व ५ एचपी पंपसाठी ६ इंच बोअरिंग७.५ व १० एचपी पंपसाठी ८ इंच बोअरिंगपडताळणीच्या वेळी जर बोअरिंग योग्य मानकांमध्ये आढळले नाही, तर अर्ज रद्द केला जाईल आणि जमा केलेली टोकन मनी जप्त होईल..उपसंचालक कृषी अमरपाल सिंह यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे बरेली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात थेट वाढ होईल, कारण सिंचनाचा खर्च खूप कमी होईल आणि ते वीज तसेच डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करतील. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आत्मनिर्भर शेतीकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.