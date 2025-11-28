देश

योगींच्या पीएम कुसुम योजनेमुळे बरेलीच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; भरघोस सवलतीत मिळणार १००२ सोलर पंप

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने बरेली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट दिली.
PM KUSUM Scheme

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने बरेली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. सिंचनाची समस्या दूर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी या वर्षी बरेली जिल्ह्याला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत संपूर्ण राज्यात ४०,५२१ सोलर पंप बसवले जाणार आहेत, त्यापैकी १,००२ सोलर पंप एकट्या बरेली जिल्ह्यासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.

