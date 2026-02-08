Rajasthan: अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात राजस्थान देशात अव्वल; प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत तीन हजार मेगावॉट सौरऊर्जा क्षमतानिर्मिती

जयपूर : राजस्थानने प्रधानमंत्री कुसुम योजनेत मोठा टप्पा गाठला असून, राज्याने कंपोनंट ‘ए’ आणि ‘सी’ अंतर्गत तीन हजार मेगावॉट सौरऊर्जेचा क्षमतेचा टप्पा गाठला. या कामगिरीमुळे अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात राजस्थान देशात अव्वल ठरले आहे. शिवाय विजेची वाढती मागणी आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या मुंबईसारख्या महानगरांसाठीही ही कामगिरी आदर्शवत आहे..या यशाबद्दल समाधान व्यक्त करताना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या ‘पीएम कुसुम’ योजनेमुळे राजस्थानमधील शेतकरी आता केवळ ‘अन्नदाता’ न राहता ‘ऊर्जादाता’ही बनत आहेत. केंद्र व राज्यातील ‘डबल इंजिन’ सरकारच्या दूरदृष्टीमुळे राजस्थान ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. या यशासाठी कष्टाळू शेतकरी, ऊर्जा विभाग आणि ‘राजस्थान डिस्कॉम’च्या कर्मचाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे..योगींच्या पीएम कुसुम योजनेमुळे बरेलीच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; भरघोस सवलतीत मिळणार १००२ सोलर पंप.राजस्थानची सौरऊर्जेतील आघाडीः मुंबईसाठी आदर्शमुंबई व महाराष्ट्रात औद्योगिक आणि शहरी भागात ऊर्जेची मागणी मोठ्या प्रमाणात असल्याने सौरऊर्जेचे मोठे प्रकल्प आणि एकात्मिक ग्रीड अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. विकेंद्रित सौर प्रकल्प (उदा. ‘पीएम कुसुम’ कंपोनंट ‘ए’ अंतर्गत ५०० किलोवॉट ते दोन मेगावॉट क्षमतेचे ग्राउंड किंवा स्टिल्ट माउंटेड प्रकल्प) हे केवळ ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करत नाहीत, तर संपूर्ण देशाच्या ग्रीडला स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा पुरवू शकतात..राजस्थानमधील २२ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना आता दिवसा नियमित वीजपुरवठा मिळत आहे. यापूर्वी हे शेतकरी डिझेल पंपांवर किंवा अनियमित वीजपुरवठ्यावर अवलंबून होते. ‘कंपोनंट बी’ अंतर्गत सौर पंपांसाठी अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर केले जात आहे. राजस्थानचे हे प्रारूप महाराष्ट्रातील, विशेषतः मुंबईलगतच्या ग्रामीण भागासाठीही प्रेरणादायी ठरू शकते. जेथे सौरऊर्जेमुळे वीजखर्च कमी होऊ शकतो आणि अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकून शेतकऱ्यांना जादा उत्पन्न मिळू शकते..‘समृद्ध शेतकरी, समृद्ध राजस्थान’मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली राजस्थान अक्षय आणि सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात नवे मापदंड निर्माण करत आहे. ‘समृद्ध शेतकरी, समृद्ध राजस्थान’ हे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात साकार होत असून, ही वाटचाल संपूर्ण देशासाठी विशेषतः ऊर्जा संक्रमणाचे(एनर्जी ट्रान्झिशन) मोठे आव्हान असलेल्या शहरांसाठी आदर्श ठरत आहे. हे यश राजस्थानपुरते मर्यादित नसून भारतातील स्वच्छ ऊर्जेतील क्रांती आहे. यामध्ये शेतकरीही सक्रिय भागीदार बनत आहेत आणि शहरांनाही त्याचा थेट लाभ होत आहे..Premium|Renewable Energy India : सौर ऊर्जा क्षेत्रात भारताची प्रगती; वारी एनर्जीजची आघाडी.योजनेचे यश‘कंपोनंट ए व सी’ अंतर्गत तीन हजार मेगावॉट सौरऊर्जा क्षमता साध्यराजस्थान देशात प्रथम क्रमांकावरशेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ, अनुदानावरील ताण कमी, तसेच कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घटमार्च २०२६ पर्यंत आणखी क्षमता वाढवण्याचे लक्ष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.