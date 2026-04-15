PM Modi: दिल्ली–देहराडून प्रवास आता सुस्साट! पंतप्रधानांच्या हस्ते इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचे लोकार्पण; उत्तराखंडच्या विकासाची नवी 'भाग्यरेखा' तयार!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडच्या देहराडून येथे २१० किमी लांबीच्या 'दिल्ली–देहराडून इकॉनॉमिक कॉरिडॉर'चे लोकार्पण केले आहे. प्रगती, प्रकृती आणि संस्कृती यांचा संगम साधणारी ही भव्य परियोजना उत्तर भारताच्या आर्थिक विकासासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे..देहराडूनमधील जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंडवर पार पडलेल्या एका भव्य सोहळ्यात पंतप्रधानांनी रिमोटचे बटण दाबून या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. यावेळी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते..प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदेवेळेची बचत: या कॉरिडॉरमुळे दिल्ली ते देहराडून हे अंतर पार करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. याचा थेट फायदा चारधाम यात्रेकरू, पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांना होईल.या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये १२ किमी लांबीचा एलिव्हेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडॉर बनवण्यात आला आहे. यामुळे राजाजी नॅशनल पार्क मधील वन्यजीवांच्या हालचालीत कोणताही अडथळा येणार नाही.सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. यामुळे वाहतूक खर्च आणि इंधनाची बचत होऊन शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल..पंतप्रधानांचे संबोधन: "विकसित भारत" आणि "सामाजिक न्याय"पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला,"२१ व्या शतकाचे तिसरे दशक हे उत्तराखंडचे असेल," या आपल्या विधानाचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधानांनी राज्यातील डबल इंजिन सरकारच्या कामाचे कौतुक केले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत पंतप्रधान म्हणाले की, गरिबांना आणि वंचितांना मुख्यधारेत जोडणे हाच खरा राष्ट्रविकास आहे. २०१४ पर्यंत पायाभूत सुविधांवर २ लाख कोटी खर्च व्हायचे, तो आकडा आता १२ लाख कोटींच्या पार गेला असल्याचे त्यांनी सांगितले..पर्यावरण आणि संस्कृतीचे रक्षणपंतप्रधानांनी विकासासोबतच पर्यावरणाच्या रक्षणावर भर दिला. या कॉरिडॉरच्या निर्मितीत निसर्गाची हानी होऊ नये याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. तसेच, उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या समान नागरिक कायद्याचे (UCC) स्वागत करत त्यांनी देशाला नवीन दिशा मिळाल्याचे सांगितले..मुख्यमंत्री धामी आणि नितीन गडकरी यांचे प्रतिपादनमुख्यमंत्री धामी म्हणाले हा कॉरिडॉर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यटनाला नवीन उंचीवर नेईल. "विकासही आणि वारसाही" या मंत्राने राज्य सरकार काम करत आहे.नितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार उत्तराखंडमध्ये सध्या १.३ लाख कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पांचे काम सुरू असून, यामुळे राज्याची कनेक्टिव्हिटी जागतिक दर्जाची होईल. ही घोषणा उत्तराखंडच्या स्थापनेच्या २६ व्या वर्षात राज्याला मिळालेली एक मोठी भेट मानली जात आहे.