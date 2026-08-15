AI Training and Youth Development : 1 कोटी तरुणांना मोफत AI ट्रेनिंग! लाल किल्ल्यावरून पीएम मोदींची मोठी घोषणा; असा होणार तरुणांना थेट फायदा

PM Modi Independence Day Speech : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या ८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना तरुणांच्या भवितव्याला केंद्रस्थानी ठेवत अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय कौशल्य प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग आणि क्रीडा क्षेत्रातील गुणशोध मोहिमेद्वारे नव्या पिढीला अधिक सक्षम करण्यावर त्यांनी भर दिला..पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील तब्बल एक कोटी तरुणांना एआयशी संबंधित कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केली. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात भारतीय तरुणांनी जागतिक स्पर्धेसाठी सज्ज व्हावे, रोजगाराच्या नव्या संधी मिळवाव्यात आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावावी, यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे..El Nino Alert : पुढील वर्षाच्या मॉन्सूनबाबत हवामान विभागाचे मोठे संकेत! प्रशांत महासागराचे तापमान होणार कमी; 'एल निनो' ओसरणार? 'नोआ'च्या अहवालाने वाढवली चिंता.गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत कोचिंगस्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही पंतप्रधानांनी मोठी घोषणा केली. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी दर्जेदार शिक्षण व मार्गदर्शन सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंगचे व्यापक नेटवर्क उभारले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..'खेलो इंडिया'मधून नव्या संधीक्रीडा क्षेत्रातील तरुणांच्या वाढत्या सहभागावर भाष्य करताना पंतप्रधान मोदी यांनी ‘खेलो इंडिया’ उपक्रमाचा विशेष उल्लेख केला. या उपक्रमामुळे देशभरातील तरुण खेळाडूंना आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची आणि राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रगती करण्याची संधी मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारताने २०३६ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी दावेदारी पुढे केली असून, २०३० च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यासाठीही देश सज्ज असल्याचे मोदी यांनी सांगितले..India Census 2026: जनगणनेबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! अनुसूचित जाती-जमाती अन् विशिष्ट जातींची होणार नोंद; पाहा 40 प्रश्नांत काय?.५ ते १५ वयोगटातील मुलांमधून खेळाडू घडविणारजागतिक स्तरावर सुमारे ४० प्रकारचे खेळ आणि जवळपास ३२५ विविध स्पर्धा प्रकार अस्तित्वात आहेत. मात्र, यापैकी अनेक क्रीडा प्रकारांमध्ये भारताचा सहभाग अत्यल्प असून काही ठिकाणी भारतीय खेळाडूंना पात्रताही मिळत नसल्याची खंत पंतप्रधानांनी व्यक्त केली..यावर मात करण्यासाठी लहान वयापासूनच क्रीडा गुणवत्तेचा शोध घेण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. २०३६ च्या ऑलिम्पिकसाठी सक्षम खेळाडू घडवायचे असतील, तर आजपासूनच ५ ते १५ वयोगटातील मुलांमधील क्रीडा कौशल्य ओळखून त्यांना योग्य प्रशिक्षण आणि सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील, असे मोदी म्हणाले..यासाठी देशभरात विशेष ‘टॅलेंट हंट’ अर्थात क्रीडा गुणशोध मोहीम राबविली जाईल. या माध्यमातून गुणवंत मुलांची निवड करून त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाईल आणि भविष्यातील सक्षम खेळाडू म्हणून घडविले जाईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.