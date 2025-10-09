PM Modi : भारतात गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; ‘इंडिया मोबाईल काँग्रेस’चे उद्घाटन

नवी दिल्ली : ‘‘प्रत्येक क्षेत्रात वेगाने घौडदौड करीत असलेल्या भारतात प्रगती व नाविन्यतेच्या बाबतीत प्रभावी व्यासपीठ निर्माण झाले आहे. त्यामुळे देशामध्ये गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ आहे,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी ‘इंडिया मोबाईल काँग्रेस’च्या उदघाटनप्रसंगी केले. आशियातील सर्वांत मोठा दूरसंचार, मीडिया व तंत्रज्ञानाचा कार्यक्रम म्हणून ‘इंडिया मोबाईल काँग्रेस’ला ओळखले जाते. दूरसंचार खाते व सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या वतीने आयोजित हा कार्यक्रम चार दिवस चालणार आहे..कधीकाळी भारत टूजी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत झुंजत होता. मात्र आता सर्व जिल्ह्यांत फाइव्ह जी तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले आहे. शिवाय एक जीबी डेटाची किंमत चहाच्या एका कपापेक्षा कमी झाली आहे, असे सांगत मोदी म्हणाले की, इलेक्ट्रॉनिक्स ते सेमीकंडक्टर अशा प्रत्येक बाबतीत देश वेगाने वाटचाल करीत असला ‘मेक इन इंडिया’ ही काळाची गरज आहे. स्वदेशी फोर जी आणि फाइव्ह जी तंत्रज्ञानामुळे संपर्क व्यवस्था मजबूत होईलच पण विश्वासाहार्य अशी इंटरनेट सेवाही लोकांना मिळेल..Pune News : उंचीचे बंधन काढण्याची शिफारस; पर्वतीला बाधा नसल्याचा ‘एसआरए’ने दिलेल्या अहवालात दावा.जगातील दुसरी सर्वात मोठी दूरसंचार आणि फाइव्ह जी बाजारपेठ म्हणून आज भारताला ओळखले जाते. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी कायदे मजबूत करण्यात आले आहेत. तर तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रणालीत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या साहाय्याने उद्योग क्षेत्र, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये असंख्य कार्यक्रम राबवले जात आहेत.स्वदेशी प्रौद्योगिकीचा विकास, बौद्धिक संपदा अथवा वैश्विक मानकांमधील योगदान असो. अशा सर्व बाबतीत भारत पुढे जात आहे. देशात आज कंपन्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत आहेत. यामुळे रोजगारांची निर्मिती होत आहे. वर्ष २०३० पर्यंत सिक्स जी तंत्रज्ञान साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे, असे मोदी यांनी सांगितले..२०१४ मध्ये एक जीबी डेटाची किंमत २८७ रुपये इतकी होती. तेच आता एक जीबी डेटासाठी केवळ ९.११ रुपये अदा करावे लागतात, अशी माहिती दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी दिली. इंडिया मोबाईल काँग्रेसमध्ये १५० देशातील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला आहे. यात वक्ते, प्रमुख पाहुणे आणि कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.सिक्स जी, पुढच्या पिढीतील दूरसंचार यंत्रणा, सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट मोबिलिटी, क्वांटम कम्युटिंग, हरित तंत्रज्ञान आदी विषयांवर यावेळी चर्चा होणार आहे. १६०० पेक्षा जास्त नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती या परिषदेत दिली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.