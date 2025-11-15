देश

PM Modi : "बिहारनंतर पश्चिम बंगालमधील जंगलराज उखडून टाकू!" पंतप्रधान मोदींची विजयसभेत 'बंगाल'साठी एल्गार; मोदींची काँग्रेसवर टीका

PM Modi's West Bengal Challenge : बिहार विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'बिहारनंतर पश्चिम बंगालमधील जंगलराज उखडून टाकेल' अशी घोषणा करत बंगाल लढाईचे रणशिंग फुंकले, तसेच काँग्रेसला 'मुस्लिम लिगी माओवादी काँग्रेस' म्हणत जोरदार टीका केली आणि 'एम-वाय' (मुस्लिम-यादव) तुष्टीकरणाचा फॉर्म्युला उद्ध्वस्त होऊन 'एम-वाय' (महिला-युवक) फॉर्म्युला पुढे आल्याचे सांगितले.
PM Modi's West Bengal Challenge

PM Modi's West Bengal Challenge

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Scathing Attack on Congress : बिहारच्या विजयाने पाच राज्यांच्या विधानसभा निडणुकांसाठी भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. बिहारमधूनच गंगा बंगालमध्ये जाते. बिहारनंतर पश्चिम बंगालमधील जंगलराज भाजप उखडून टाकेल, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बिहारमधील विजयानंतर पश्चिम बंगालमधील लढाईचे रणशिंग फुंकले.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Narendra Modi
pune
Modi Cabinate
bangal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com