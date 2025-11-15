PM Modi : "बिहारनंतर पश्चिम बंगालमधील जंगलराज उखडून टाकू!" पंतप्रधान मोदींची विजयसभेत 'बंगाल'साठी एल्गार; मोदींची काँग्रेसवर टीका

Scathing Attack on Congress : बिहारच्या विजयाने पाच राज्यांच्या विधानसभा निडणुकांसाठी भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. बिहारमधूनच गंगा बंगालमध्ये जाते. बिहारनंतर पश्चिम बंगालमधील जंगलराज भाजप उखडून टाकेल, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बिहारमधील विजयानंतर पश्चिम बंगालमधील लढाईचे रणशिंग फुंकले..काँग्रेसकडे देशासाठी कोणताही सकारात्मक दृष्टिकोन नाही. आज काँग्रेस पक्ष मुस्लिम लिगी माओवादी काँग्रेस बनला आहे, ’’ असा घणाघाती हल्ला चढविताना पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसमध्ये फूट पडणार असल्याचे भाकीत वर्तविले. तसेच, बिहारचा निकाल हा वंशवादी राजकारणाच्या विरोधातील विकासवादी जनादेश असून राष्ट्रीय जनता दलाचा तुष्टीकरणाचा ‘एम-वाय’ (मुस्लिम-यादव) फॉर्म्युला उद्ध्वस्त झाला आहे. आजच्या विजयाने सकारात्मक ‘एम-वाय’ (महिला आणि युवक) फॉर्म्युला पुढे आला आहे, अशी तोफ पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांवर डागली.बिहारमधील अभूतपूर्व विजयानंतर भाजप मुख्यालयात पंतप्रधान मोदी यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. मोदींनी ४१ मिनिटांच्या भाषणात लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भारतरत्न कर्पुरी ठाकूर यांना अभिवादन करताना आजचा विजय बिहारच्या विकासाला नव्या उंचीवर नेण्याचा संकल्प दर्शविणारा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या शानदार नेतृत्वाची प्रशंसा केली. तसेच दिलीप जयस्वाल, सम्राट चौधरी, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा या नेत्यांच्या योगदानाचाही आवर्जून उल्लेख केला..राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस पक्षावर पंतप्रधान मोदींनी सडकून टीका केली. बिहारमध्ये कट्टा सरकार पुन्हा कधीही परत येणार नाही अशी घोषणा देताना बिहारच्या जनतेने २०१० नंतरचा सर्वांत मोठा जनादेश ‘एनडीए’ला दिला असल्याकडे लक्ष वेधले. लोकसभा निवडणुकीचा संदर्भ देत मोदी म्हणाले, ‘‘मागील वर्षी लोकसभा निवडणुकीत जनतेने ‘एनडीए’ला सलग तिसऱ्यांदा सत्ता सोपविली होती. त्यानंतरच्या हरियानामध्ये ‘एनडीए’ला सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळाला.छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. आंबेडकर, वीर सावरकरांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्राने ‘एनडीए’ला विजयी केले. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीनेही ‘एनडीए’ला अभूतपूर्व विजय मिळवून दिला. काँग्रेसवरील जनतेचा विश्वास सातत्याने घटतो आहे, अशी बोचरी टीका करताना मोदी म्हणाले, ‘‘काँग्रेस पक्ष बिहारमध्ये ३५ वर्षांपासून, गुजरातमध्ये ३० वर्षांपासून, उत्तरप्रदेशात व पश्चिम बंगालमध्येही तीन ते चार दशकांपासून सत्तेत नाही..Maval Crime : मावळात थरारक घटना; प्रेमसंबंधाच्या रागातून तरुणाला मारण्यासाठी १० लाखांची सुपारी, तीन आरोपींना अटक.२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा राज्यांत विधानसभेसाठी निवडणूक झाली. त्यातही काँग्रेसला १०० जागा मिळवता आलेल्या नाहीत. आजच्या एकाच दिवसात भाजपचे जेवढे आमदार निवडून आले तेवढे काँग्रेसला मागील सहा निवडणुकांमध्ये निवडून आणता आलेले नाहीत.’’राहुल गांधींचे नाव न घेता पंतप्रधान मोदींनी खरमरीत शब्दात काँग्रेस पक्षाला फटकारले. ते म्हणाले, ‘‘केवळ नकारात्मकता हाच काँग्रेसच्या राजकारणाचा आधार उरला आहे. चौकीदार चोर है अशी घोषणा देणे, संसदेचा वेळ वाया घालवणे, सर्व संस्थांवर प्रश्न उपस्थित करणे, मतचोरीचा आरोप करणे, देशाच्या शत्रूंचा अजेंडा पुढे आणणे यापलीकडे काँग्रेसकडे देशासाठी कोणताही सकारात्मक दृष्टिकोन नाही. तसेच काँग्रेसचे नामदार पक्षाला ज्या रस्त्यावर नेऊ पाहत आहेत त्याविरुद्ध नाराजी काँग्रेस पक्षात वाढत असून काँग्रेसमध्ये फूट पडू शकते.’’.काँग्रेसचे इतरांवर ओझेविरोधकांच्या इंडिया आघाडीच्या भवितव्यावर सूचक शब्दांत प्रश्न उपस्थित करताना मोदी म्हणाले, ‘‘काँग्रेस पक्ष आपल्या नकारात्मक राजकारणामुळे सर्वांना घेऊन बुडतो आहे याची जाणीव काँग्रेसच्या मित्रपक्षांमध्ये होत आहे. काँग्रेस पक्ष इतरांवर ओझे आहे. तो परजीवी पक्ष असून मित्रपक्षांची मते घेऊन ‘सत्ता वापसी’च्या प्रयत्नात आहे. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाला मानसिक धक्का बसला आहे. लवकरच काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलातील भांडणे समोर येतील.’’ आयोगावर स्तुतिसुमने निवडणूक आयोगावरही पंतप्रधान मोदींनी स्तुतिसुमने उधळली. ते म्हणाले, की या निवडणुकीने आयोगावरील जनतेचा विश्वास मजबूत केला आहे. तरुण मतदार हे मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाला महत्त्व देत आहेत, हे या निवडणुकांनी सिद्ध केले आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी ‘पोलिंग बुथ’वरील कार्यकर्त्यांना सक्रिय करावे आणि मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी यावेळी केले.आता बंगाल लक्ष्य; पंतप्रधान मोदी यांची विजयसभेत गर्जना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.