नरेंद्र मोदींचा नेपाळच्या पंतप्रधानांना फोन! भारतीय नागरिकांच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन क्रमांक जारी

उत्तर नेपाळमधील भोटे कोशी नदीला आलेल्या भीषण पुरामुळे मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. या आपत्तीत झालेल्या जीवितहानीबद्दल पंतप्रधान मोदींनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे..नेपाळला सर्व प्रकारचे मदतकार्य सामग्री पुरवण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदींनी बालेन शाह यांना दिले. या संकटकाळात भारत नेपाळच्या पाठीशी ठामपणे उभा असून दोन्ही देशांचे पथक बचाव कार्यात एकत्र काम करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तिबेट लगतच्या रसुवा जिल्ह्यात अचानक आलेल्या या पुरात आतापर्यंत १६ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे..नेपाळमधील या महापुरामध्ये ४०० लोक बेपत्ता झाले असून यात किमान १०५ भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. सकाळी भोटे कोशी नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहात प्रचंड वाढ झाल्याने नदीकाठच्या वस्त्या, घरे आणि वाहने वाहून गेली, तसेच अनेक जलविद्युत प्रकल्पांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पूरबाधित भारतीय नागरिकांच्या तातडीने सुटकेसाठी भारतीय दूतावास नेपाळ प्रशासनाच्या सातत्याने संपर्कात आहे..हॉट्सअॅप सुविधेसह हेल्पलाईन नंबरसंकटात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांच्या मदतीसाठी नेपाळमधील भारतीय दूतावासाने +977 985 131 6807 आणि +977 970 910 7500 हे व्हॉट्सअॅप सुविधेसह आपत्कालीन संपर्क क्रमांक जारी केले आहेत. दरम्यान, नेपाळमधील या महापुरामुळे भारताच्या बिहार आणि उत्तर प्रदेश या सीमावर्ती राज्यांमधील जिल्ह्यांमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.