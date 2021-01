"दोन्ही लशी 'मेड इन इंडिया' याचा अभिमान; देश कोविड योद्ध्यांच्या ऋणात राहील"

नवी दिल्ली : सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लशींना भारतात आपत्कालीन वापरासाठी Drugs Controller General of India(DCGI) कडून मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करुन भारताचे अभिनंदन केलं आहे. मोदींनी म्हटलंय की, कोरोना विरोधातील जोशपूर्ण लढ्याला अधिक मजबूत करण्यासाठीचे हे निर्णायक वळण आहे. DCGI ने कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लशींना मान्यता दिली आहे. यामुळे निरोगी आणि कोविड-मुक्त देशाच्या मार्गाचा वेग वाढला आहे. आमच्या साऱ्या मेहनती वैज्ञानिक आणि संशोधकांचे मन:पूर्वक अभिनंदन.

A decisive turning point to strengthen a spirited fight!

DCGI granting approval to vaccines of @SerumInstIndia and @BharatBiotech accelerates the road to a healthier and COVID-free nation.

Congratulations India.

Congratulations to our hardworking scientists and innovators.