नितीन नवीन माझे बॉस! PM मोदींनी भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना दिल्या शुभेच्छा

भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे नितीन नवीन यांनी आज हाती घेतली. दिल्लीत भाजपच्या मुख्यालयात पार पडलेल्या कार्यक्रमात नितीन नवीन यांच्या अध्यक्षपदाची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसुद्धा उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नितीन नवीन यांना शुभेच्छा देत अभिनंदन केलं. यावेळी जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन करतो असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं की, नितीन नवीन यांना फक्त भाजपच नाही तर एनडीएतील घटक पक्षांसोबतही समन्वय साधायचा आहे. त्यांनी स्वत:ला सिद्ध केलंय. पुढची २५ वर्षे महत्त्वाची असून यात विकसित भारताची निर्मिती करायची आहे आणि हे होणारच आहे. नितीन नवीन हे मिलेनियल आहेत..लेक सोनं तस्करीत तुरुंगात, DGP असलेल्या बापाचं अश्लील व्हिडीओमुळे निलंबन, कोण आहेत IPS के रामचंद्र राव?.आमचं नेतृत्व हे परंपरेनं चालतं आणि ते अनुभवाने समृद्ध असतं. जनसेवा राष्ट्रसेवेचा भाव संघटनेला पुढे नेतो. आम्ही शून्यापासून शिखरापर्यंतचा प्रवास पाहिलाय. भाजपचं जितकं लक्ष संघटनेच्या विस्तारावर आहे तेवढंच लक्ष कार्यकर्त्यांच्या निर्मितीवर आहे. मी मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान झालो पण मी भाजपचा कार्यकर्ता राहिलो. मी कार्यकर्ता आहे आणि नितीन नवीन माझे बॉस आहेत असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले..भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी नितीन नवीन यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाला होता. त्यामुळे त्यांची या पदावर बिनविरोध निवड झाल्याचे सोमवारीच जाहीर करण्यात आले. अमित शहा, राजनाथ सिंह, जे. पी. नड्डा, नितीन गडकरी, हरदीप पुरी आदी दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीत नवीन यांनी सोमवारी पक्षाच्या राष्ट्रीय मुख्यालयात अर्ज भरला होता..नितीन नवीन यांच्यानंतर कोणाचाही अर्ज दाखल न झाल्याने राज्यसभेचे खासदार आणि या निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकारी के. लक्ष्मण यांनी नवीन यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याचे जाहीर केले. भाजपचे बारावे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पक्षात 'नवीन' पर्वाची सुरुवात होणार आहे. नितीन नवीन यांनी बिहारच्या बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघाचे पाचवेळा प्रतिनिधित्व केले आहे. धडाडी आणि संघटन कौशल्य पाहून अलीकडेच पक्षाने त्यांची कार्यकारी अध्यक्षपदावर नेमणूक केली होती..अशी होते निवडपक्षाच्या राष्ट्रीय परिषद आणि राज्य परिषदेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या निवड मंडळाकडून राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड केली जाते. या निवड मंडळाचे पाच हजार ७०८ सदस्य आहेत. भाजपच्या घटनेनुसार कोणत्याही राज्याच्या निवड मंडळाचे कोणतेही २० सदस्य संयुक्तपणे राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी नावाचा प्रस्ताव देऊ शकतात. मात्र कमीत कमी पाच राज्यांकडून संबंधित व्यक्तीसाठी प्रस्ताव प्राप्त होणे आवश्यक असते..