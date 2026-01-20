देश

नितीन नवीन माझे बॉस! PM मोदींनी भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना दिल्या शुभेच्छा

PM Narendra Modi on New BJP Chief : भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाल्यानंतर नितीन नवीन यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे आज हाती घेतली. यानिमित्त दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
सूरज यादव
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे नितीन नवीन यांनी आज हाती घेतली. दिल्लीत भाजपच्या मुख्यालयात पार पडलेल्या कार्यक्रमात नितीन नवीन यांच्या अध्यक्षपदाची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसुद्धा उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नितीन नवीन यांना शुभेच्छा देत अभिनंदन केलं. यावेळी जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन करतो असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

