PM Modi on Indus Water Treaty : 'सिंधू जल करार'वरून नेहरूंचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदींचे काँग्रेसवर टीकास्त्र, म्हणाले...

PM Modi Criticizes Congress Over Indus Water Treaty: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा उल्लेख करत काँग्रेसवर निशाणा साधला. संसद किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता पाकिस्तानसोबत करार केल्याबद्दल मोदींनी जवाहरलाल नेहरूंवर टीका केली.
प्राप्त माहितीनुसार, देशाच्या हिताच्या किंमतीवर नेहरूंनी आपली प्रतिमा उजळविण्यासाठी हे केले, असे मोदी म्हणाले आहेत. पाकिस्तानला ८० टक्क्यांहून अधिक पाणी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तर पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी हा करार स्थगित केला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार म्हणाले की, त्यांचे सरकार त्या काळातील पापं धुवत आहे. त्यांनी असेही म्हटले की नंतर नेहरूंनी त्यांच्या एका सहकाऱ्याला सांगितले की त्यांना विश्वास होता की हा करार पाकिस्तानसोबतच्या इतर समस्या सोडवण्यास मदत करेल, परंतु तसे झाले नाही.
दिल्लीतील एनडीए संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या गोष्टी सांगितल्या. या दरम्यान त्यांनी एनडीएचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांचाही सत्कार केला. याशिवाय, त्यांनी विरोधी पक्षांना तसेच सर्व पक्षांना एकमताने राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती करण्याचे आवाहन केले.
