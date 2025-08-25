देश

PM Narendra Modi: ''पंतप्रधान मोदींच्या 'डिग्री'चे तपशील सार्वजनिक करण्याची गरज नाही'', दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Delhi High Court rules against making PM Modi’s degree public: ''जनहिताचा अभाव असताना ‘केवळ कुतूहल’ म्हणून आरटीआय कायद्याखाली खासगी माहिती मागणे योग्य नाही.''
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) निर्णय रद्द करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीचे तपशील सार्वजनिक करण्याची दिल्ली विद्यापीठाला गरज नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने सोमवार, २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी हा निर्णय दिला.

