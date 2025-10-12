PM Modi: सरकारच्या योजना शेतकऱ्यांचे भाग्य बदलतील; मोदींकडून प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना दलहन आत्मनिर्भर मिशन’ला प्रारंभ

नवी दिल्ली : ‘‘प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना आणि दलहन आत्मनिर्भर मिशन या दोन योजना देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे भाग्य बदलण्याचे काम करतील,’’ असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज या योजनांच्या अनावरणप्रसंगी बोलून दाखवला. या दोन्ही योजनांवर सरकार ३५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करणार आहे..‘‘कृषी क्षेत्र विकासाच्या यात्रेचा प्रमुख भाग होत असताना आधीच्या सरकारांनी शेतीला वाऱ्यावर सोडले होते. देशाच्या विकासासाठी कृषी व्यवस्थेमध्ये बदलाची आवश्यकता असून २०१४ नंतर याला सुरवात झाली,’’ असा दावा करून पंतप्रधान मोदी यांनी माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांचा नामोल्लेख टाळताना काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील कृषी धोरणांना लक्ष्य केले. धनधान्य कृषी योजना आणि कडधान्य उत्पादन वाढीसाठीच्या ‘दलहन आत्मनिर्भर मिशन’ या योजनांचे अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते झाले. कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी उपस्थित होते..पूर्वीच्या सरकारांकडे कृषी क्षेत्रासाठी काहीही धोरण नव्हते. शेतीशी संबंधित वेगवेगळे विभागही आपापल्या पद्धतीने काम करत होते. एकप्रकारे कृषी व्यवस्था दुबळी होत गेली. २१ व्या शतकातील भारताला वेगवान विकासासाठी कृषी व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता होती आणि यास २०१४ नंतर सुरवात झाली, असे मोदी म्हणाले. .काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने (यूपीए) खतांवर १० वर्षात ५ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले. तर भाजपप्रणित एनडीए सरकारने १० वर्षात खतांवर १३ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिल्याची माहिती देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की कॉंग्रेस सरकारच्या काळात कृषी क्षेत्रावर एक वर्षात जेवढा खर्च होत होता, तेवढी रक्कम आपले सरकार पीएम किसान सन्मान योजनेचा एक हप्ता शेतकऱ्यांना देण्यासाठी खर्च करते, आतापर्यंत या योजनेतून ३.७५ लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात गेले आहेत, असा टोला मोदींनी लगावला..जीएसटीमध्ये सुधारणा झाल्याचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना झाला असल्याचा दावा मोदींनी केला. ते म्हणाले, की सणासुदीच्या काळात शेतकरी मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर खरेदी करत आहेत. एका ट्रॅक्टरवर काँग्रेसचे सरकार ७० हजार रुपयांचा कर घेत होते. आताच्या सुधारणांनंतर ट्रॅक्टर ४० हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. शेतीच्या अन्य उपकरणांवरही जीएसटी मोठा प्रमाणात कमी झाला आहे..पीएम किसान धनधान्य कृषी योजनेबद्दल मोदी म्हणाले, की आकांक्षी जिल्हा योजना हा या धनधान्य योजनेचा आधार असून यात कृषी क्षेत्रात मागे पडलेल्या १०० जिल्ह्यांत कृषीचा विकास केला जाणार आहे. १०० जिल्ह्यांची निवड विचारपूर्वक करण्यात आली. धनधान्य कृषी योजनेत सरकारच्या ३६ योजनांचा समावेश करण्यात आल्याचा उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी केला. दलहन आत्मनिर्भरता मिशनबद्दल मोदी म्हणाले, की आज भारत धान्योत्पादनात अग्रेसर आहे. परंतु कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवावे लागणार आहे. या योजनेसाठी ११ हजार कोटी रुपये देण्यात आले असून कडधान्यांचे विशेषतः तूर उडीद, मसूर डाळीचे उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट असून उत्पादन क्षेत्र ३५ लाख हेक्टरपर्यंत देण्याचे आहे..Farmer Scheme: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोठी भेट! केंद्र सरकार ३५,००० कोटींची योजना सुरू करणार, लाभ कसा घेता येणार?.मोदींकडून बीडच्या शेतकऱ्यांचा सन्मानबीड नैसर्गिक पद्धतीने शेती करणाऱ्या बीड जिल्ह्यातील वनमाला बोरकर तसेच अशोक पठाडे, अण्णासाहेब जगताप यांचा शनिवारी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. विविध अभियानाच्या प्रारंभानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवादही साधला. यानिमित्त बोरी पिंपळगाव (ता. गेवराई) येथील वनमाला बोरकर, अशोक पठाडे, तसेच सावरगाव (ता. माजलगाव) येथील सेंद्रीय शेती करणारे अण्णासाहेब जगताप यांच्या सेंद्रीय शेतीच्या कामाची दखल घेण्यात आली. तसेच त्यांचा पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते विशेष सन्मान करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.