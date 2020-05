...म्हणून बिल गेट्स यांनी मानले पंतप्रधान मोदींचे आभार

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला असून भारतातही करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत काल (ता. १४) गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. यावेळी बिल गेट्स यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले.

बिल गेट्स यांनी कोरोनाच्या संकटामुळे जागतिक स्तरावर पडणारा सामाजिक आणि आर्थिक ताण किमान राहिल यासंदर्भात उपाययोजना करताना भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच, भारताच्या भूमिकेमुळे लस निर्मिती, चाचणी आणि सर्वांपर्यंत उपचार पोहचण्यासाठी मार्ग सुखकर होईल, अशी अपेक्षाही बिल गेट्स यांनी व्यक्त केली.

Thank you for the conversation & partnership PM Narendra Modi. Combating the pandemic requires global collaboration. India’s role is key as the world works to minimize social & economic impact, and pave the way to vaccine, testing, and treatment access for all: Bill Gates (file) https://t.co/lKqXL8Unn9 pic.twitter.com/eREJqxBO0A

— ANI (@ANI) May 15, 2020