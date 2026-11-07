यंदाची दिवाळीही सीमेवरील जवानांसोबत! पंतप्रधान मोदींनी देशवासीयांना दिल्या खास शुभेच्छा, पाहा VIDEO

देशभरात दिवाळीचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशवासीयांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर व्हिडीओ शेअर करत त्यांनी दिवाळीचं महत्त्व सांगितलं. दिवाळी हा केवळ दिव्यांचा सण नसून अंधारावर प्रकाशाचा आणि नकारात्मकतेवर सकारात्मकतेचा विजय दर्शवणारा उत्सव असल्याचं त्यांनी आपल्या संदेशातून अधोरेखित केलं..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, दिवाळीच्या पवित्र सणानिमित्त संपूर्ण देश रोषणाईने उजळून निघाला आहे. प्रकाशाचा हा उत्सव अंधाराविरुद्ध लढण्याचा आणि सकारात्मकतेचा संकल्प करण्याची प्रेरणा देतो. देशातील सर्व नागरिकांना त्यांनी दिवाळीच्या मनापासून शुभेच्छा दिल्या. येणारा काळ प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुख, शांती आणि समृद्धी घेऊन येवो, अशी सदिच्छाही त्यांनी व्यक्त केली..Narendra Modi: जागतिक ऊर्जा संकटाचा भारतावर प्रभाव का पडला नाही? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलं स्पष्टीकरण.यंदाची दिवाळी आपण भारतीय जवानांसोबत साजरी करणार असल्याचंही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, दरवर्षी सीमेवर आणि देशाच्या विविध भागांत कर्तव्य बजावणाऱ्या जवानांसोबत दिवाळी साजरी करण्याचा आपला नित्यक्रम आहे. यंदाही ही परंपरा कायम राहणार असून, देशाच्या रक्षणासाठी तैनात असलेल्या जवानांसोबत दिवाळी साजरी करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी ६ नोव्हेंबर रोजीही दिवाळीनिमित्त एक खास व्हिडीओ शेअर केला होता. या व्हिडीओमध्ये भारतीय टी-२० संघाचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवही दिसला होता. एका लहान मुलीने कन्नड भाषेत भगवान गणेशाची स्तुती करणारे भक्तिगीत सादर केलं होतं. तिच्या गोड आवाजातील या गीतातून गणपतीच्या विविध रूपांचं आणि महिमेचं वर्णन करण्यात आलं होतं..Narendra Modi Post: ''बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्या, मग काँग्रेसने किती जागा जिंकल्या?'', पंतप्रधान मोदींची पोस्ट, विरोधकांना चिमटा.विशेष म्हणजे, या मुलीच्या गीतात 'विघ्ननाशक विनायक' आणि 'विवेकदायक' अशा शब्दांचा उल्लेख होता. विघ्न दूर करणारा आणि बुद्धी-विवेक प्रदान करणारा गणपती, असा या शब्दांचा अर्थ आहे. या व्हिडीओनेही सोशल मीडियावर अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.