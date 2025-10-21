देश

PM Modi : लष्कराची वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे, पंतप्रधानांना विश्वास; नौसैनिकांसोबत साजरी केली दिवाळी

INS Wikrant : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाची दिवाळी स्वदेशी बनावटीच्या 'आयएनएस विक्रांत' युद्धनौकेवर नौसैनिकांसोबत साजरी केली आणि 'विक्रांत' हे आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक असून, त्यामुळे पाकिस्तानची झोप उडाली होती, असे प्रतिपादन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पणजी/नवी दिल्ली : ‘‘जेव्हा शत्रू समोर असतो आणि युद्ध जवळ येते तेव्हा स्वबळावर लढण्याची ताकद असलेल्या पक्षाला नेहमीच फायदा होतो. सशस्त्र दलांना बळकट करण्यासाठी आत्मनिर्भरता आवश्यक असून भारताची त्यादिशेने ठाम वाटचाल सुरू आहे, ’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. ‘आयएनएस विक्रांत’ या युद्धनौकेवर दिवाळी साजरी करताना पंतप्रधान मोदी यांनी नौसैनिकांना मार्गदर्शन केले. भारत आता नक्षलवादापासून पूर्णपणे मुक्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचे ते म्हणाले.

