अहमदाबाद : गुजरातच्या मोरबी इथं नदीवरील झुलता पूल तुटल्यानं झालेल्या भीषण दुर्घटनेत १४० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेबाबत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावूक झाले आणि क्षणभर बोलताना स्तब्ध झाले. यावेळी त्यांचा आवाजही कापरा झाला होता. केवडिया इथं एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. (PM Modi gets emotional as he talks about Morbi Bridge Collapse tragedy in Gujarat Banaskantha)

मोदी म्हणाले, मी सध्या एकता नगरमध्ये आहे. पण माझं मन मोरबीतील पीडितांकडे आहे. माझ्या आयुष्यात मी अशा प्रकारचं दुःख खूप कमी वेळा अनुभवलं आहे. एकीकडे या घटनेमुळं हृदयात दुःख तर दुसरीकडं आपलं कर्तव्य अशी स्थिती आहे. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांप्रती मी शोक भावना व्यक्त करतो.

दरम्यान, गुजरात पोलिसांनी मोरबी दुर्घटनेप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून याप्रकरणी ९ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. यामध्ये या पुलाची देखभाल करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्या व्यवस्थापनातील काही लोकांनाही पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावलं आहे.