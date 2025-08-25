PM Narendra Modi: ''कितीही दबाव आला तरी आम्ही सहन करू'', 'ट्रम्प टॅरिफ'वरुन मोदी स्पष्ट बोलले

अहमदाबाद: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर आहेत. अहमदाबाद विमानतळावर त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर रोड शो करत पंतप्रधान अहमदाबादमधील निकोल येथील खोडलधाम मैदानात पोहोचले. तेथे त्यांनी एका जाहीर सभेला संबोधित केले. याप्रसंगी पंतप्रधानांनी सुमारे ५४०० कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. भाषणादरम्यान, त्यांनी अप्रत्यक्षपणे ट्रम्प यांच्या टॅरिफवर निशाणा साधला. .पंतप्रधान म्हणाले, "आज जगात सर्वत्र आर्थिक स्वार्थाचे राजकारण सुरू आहे, प्रत्येकजण फक्त आपल्या हिताचा विचार करत आहे, हे आपण चांगलेच पाहत आहोत. अहमदाबादच्या या भूमीतून मी माझ्या लघू उद्योजकांना, छोट्या दुकानदारांना, शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना सांगू इच्छितो की, मी गांधींच्या भूमीतून बोलत आहे. माझ्यासाठी देशातील लहान उद्योजक, शेतकरी आणि पशुपालकांचे हित सर्वोच्च आहे. माझे सरकार त्यांचे कधीही अहित होऊ देणार नाही. कितीही दबाव आला तरी तो सहन करण्याची आपली ताकद आपण वाढवत राहू.".‘मोठ्या भेटवस्तू मिळणार आहेत’पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "केंद्र सरकार जीएसटीमध्ये सुधारणा करत आहे आणि दिवाळीपूर्वी तुम्हाला मोठी भेट मिळेल. जीएसटी सुधारणांमुळे आपल्या लघु उद्योगांना खूप मदत होईल आणि अनेक गोष्टींवरील कर कमी होईल. या दिवाळीला, व्यावसायिक असो वा आपल्या कुटुंबातील इतर सदस्य, सर्वांना दुहेरी बोनस मिळणार आहे.".काँग्रेसवरही निशाणापंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले, "आपले पूज्य बापू यांनी स्वदेशीच्या माध्यमातून भारताच्या समृद्धीचा मार्ग दाखवला होता. येथे आपले साबरमती आश्रम आहे, हे आश्रम या गोष्टीचा साक्षीदार आहे की, ज्या पक्षाने त्यांच्या नावावर अनेक दशके सत्तेचा आनंद घेतला, त्यांनीच बापूंना डावलले. त्यांनी बापूंच्या स्वदेशीच्या मंत्रासोबत काय केले? जे लोक रात्रंदिवस गांधींच्या नावावर आपले राजकारण करतात, त्यांच्या तोंडून तुम्ही एकदाही स्वच्छता किंवा स्वदेशी हा शब्द ऐकला नसेल. या देशातील लोकांना समजत नाही की त्यांना काय झाले आहे.".‘दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या सूत्रधारांना सोडले जाणार नाही’पंतप्रधान मोदी यांनी अहमदाबादमध्ये अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करताना सांगितले की, "आजचा भारत दहशतवादाशी कोणतीही तडजोड करणारा देश राहिलेला नाही. आज आम्ही दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या सूत्रधारांना, ते कुठेही लपलेले असले तरी, सोडत नाही. देशाची सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे." ते म्हणाले की, गेल्या एका दशकात भारताने केवळ दहशतवादी नेटवर्कवरच हल्ला केला नाही, तर जागतिक स्तरावर दहशतवादाविरोधात वातावरणही निर्माण केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.