पुन्हा 26/11 चा कट रचत होते दहशतवादी? PM मोदींनी घेतली उच्चस्तरीय बैठक

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, परराष्ट्र सचिव आणि गुप्तचर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. नगरोटा एन्काउंटर झाल्यानंतर त्याबाबत ही बैठक घेण्यात आली. दहशतवादी 26/11 हल्ल्याला 12 वर्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एका हल्ल्याची तयारी करत होते असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. गुरुवारी झालेल्या चकमकीमध्ये 4 दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडण्यात सुरक्षा बलांना यश आलं होतं.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू काश्मीरमध्ये नगरोटामध्ये ठार करण्यात आलेले दहशतवादी हे 26/11 सारखाच हल्ला करण्याचा कट रचत होते. गुरवारी सकाळी दहशतवादी फळांच्या ट्रकमध्ये लपून जात होते. गुप्तचर विभागाला मिळालेल्या माहितीनंतर सुरक्षा दलाने दहशतवाद्यांचा कट उधळून लावला.

PM Narendra Modi held a review meeting with Home Minister, National Security Advisor, Foreign Secretary, and top intelligence establishment over Nagrota encounter. It was found that the terrorists were planning a big attack on the anniversary of 26/11 terror attack: Govt Sources pic.twitter.com/f4ubNq742N

— ANI (@ANI) November 20, 2020