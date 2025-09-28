देश

PM Narendra Modi: सेवा आणि शिस्त हीच संघाची ताकत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; नैसर्गिक संकटात मदतीसाठी स्वयंसेवक पुढे असतात

"Volunteers Step Forward During Natural Disasters: ‘‘ज्यावेळी रा.स्व. संघाची स्थापना झाली, त्यावेळी देश पारतंत्र्यात होता. गुलामीमुळे आत्मविश्वास आणि स्वाभिमानावर गंभीर घाव झाले होते. लोकांमध्ये हीन भावना निर्माण झाली होती. स्वातंत्र्यासोबत वैचारिक गुलामी नष्ट व्हावी, यासाठी केशव बळिराम हेडगेवार यांनी १९२५ मध्ये संघाची स्थापना केली.
"PM Narendra Modi acknowledges RSS volunteers for their role in disaster relief and community service."

नवी दिल्ली: ‘निस्वार्थ सेवेची भावना आणि शिस्त हीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (रा.स्व. संघ) खरी ताकद आहे,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आकाशवाणीवरील ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात बोलताना केले. संघाच्या स्थापनेला दसऱ्याला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. याचे औचित्य साधत केंद्र सरकारकडून लवकरच संघावर विशेष टपाल तिकीट आणि नाणे जारी केले जाण्याची शक्यता आहे.

