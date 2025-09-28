PM Narendra Modi: सेवा आणि शिस्त हीच संघाची ताकत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; नैसर्गिक संकटात मदतीसाठी स्वयंसेवक पुढे असतात

नवी दिल्ली: ‘निस्वार्थ सेवेची भावना आणि शिस्त हीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (रा.स्व. संघ) खरी ताकद आहे,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आकाशवाणीवरील ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात बोलताना केले. संघाच्या स्थापनेला दसऱ्याला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. याचे औचित्य साधत केंद्र सरकारकडून लवकरच संघावर विशेष टपाल तिकीट आणि नाणे जारी केले जाण्याची शक्यता आहे. .‘‘ज्यावेळी रा.स्व. संघाची स्थापना झाली, त्यावेळी देश पारतंत्र्यात होता. गुलामीमुळे आत्मविश्वास आणि स्वाभिमानावर गंभीर घाव झाले होते. लोकांमध्ये हीन भावना निर्माण झाली होती. स्वातंत्र्यासोबत वैचारिक गुलामी नष्ट व्हावी, यासाठी केशव बळिराम हेडगेवार यांनी १९२५ मध्ये संघाची स्थापना केली. गुरू गोळवलकर यांनी राष्ट्रसेवेचा हा महायज्ञ पुढे नेला,’’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी मन की बातमध्ये म्हटले. निस्वार्थ सेवेची भावना आणि शिस्त ही संघाची ताकद आहे. मागील शंभर वर्षे संघाने न थांबता राष्ट्रसेवेसाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत. कोणतेही नैसर्गिक संकट आले की सर्वप्रथम संघाचे कार्यकर्ते धावून जातात. असंख्य स्वयंसेवकांच्या प्रत्येक कार्यात ''राष्ट्र प्रथम'' ही भावना प्रामुख्याने असते, असेही मोदी यांनी सांगितले..लतादीदींचे स्मरण‘‘गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांची आज जयंती आहे. संगीत आणि संस्कृतीमध्ये रुची असणारी कोणतीही व्यक्ती त्यांचे गाणे ऐकल्यानंतर उल्हासित झाल्याशिवाय राहणार नाही,’’ असे मोदी म्हणाले, लतादीदींच्या देशभक्तीच्या गाण्यांनी अनेकांना प्रेरणा दिली. त्यांनी ज्यांच्यापासून प्रेरणा घेतली, त्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा समावेश होतो, असे प्रतिपादनही मोदी यांनी केले. ‘‘सावरकरांची अनेक गाणी लतादीदींनी गायिली. गायक आणि संगीतकार सुधीर फडके यांनी मला त्यांचा परिचय करून दिला होता. फडके यांनी संगीतबद्ध केलेले आणि लतादीदींनी गायलेले ‘ज्योती कलश छलके’ हे गाणे मला खूप आवडते. हे मी दीदींना सांगितले होते,’’ असे मोदी म्हणाले. .‘‘सध्या नवरात्र सुरू आहे. या काळात आपण नारीशक्तीचा उत्सव आणि शक्तीची उपासना करतो. व्यापारापासून खेळापर्यंत आणि शिक्षणापासून ते विज्ञानापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी नवी शिखरे गाठली आहेत. कित्येक क्षेत्रात महिलांनी अशी झेप घेतली आहे, की ज्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही,’’ असे मोदी यांनी सांगितले. बिहारमध्ये साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या छट पूजेचा उल्लेखही त्यांनी केला. दिवाळीनंतर येणारी छट पूजा हा एक वैश्विक सण बनत चालला आहे. छट महापर्वाचा समावेश युनोस्कोच्या सांस्कृतिक वारसा सूचीत सामील व्हावा, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले. शहीद भगतसिंग यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत मोदी यांनी त्यांचेही स्मरण केले..‘खादीचे साहित्य खरेदी करा’गांधी जयंती दिवशी लोकांनी खादीच्या सामानाची अवश्य खरेदी करावी, असे आवाहनही पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मन की बात’ मध्ये केले. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनावेळी महात्मा गांधी यांनी स्वदेशीचा अंगीकार करण्यास सांगितले होते. त्यात खादीचा प्रमुख्याने समावेश करण्यात आला होता. मात्र, दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर खादीचे आकर्षण कमी झाले. मात्र मागील ११ वर्षांत खादीबद्दल लोकांचे आकर्षण वाढले आहे. त्यामुळे स्वदेशी सामानाची आणि त्यातही खादीच्या किमान एका वस्तूची लोकांनी खरेदी करावी, असे मोदी म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.