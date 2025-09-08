नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक मंगळवारी (ता. ९) होणार आहे. तत्पूर्वी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) खासदारांसाठी दोन दिवसांच्या कार्यशाळेला आज सुरुवात झाली. संसद भवन परिसरात झालेल्या कार्यशाळेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खासदारांसमवेत शेवटच्या रांगेत बसून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. जीएसटी सुधारणांसाठी पंतप्रधान मोदींचे कार्यशाळेत अभिनंदन करण्यात आले. .संसद भवन परिसरातील जीएमसी बालयोगी सभागृहात एनडीए खासदारांच्या कार्यशाळेला आज सुरवात झाली. या कार्यशाळेचा समारोप उद्या होणार असून मंगळवारी उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक होणार आहे. दोन दिवसीय कार्यशाळेत होणाऱ्या विविध सत्रांमध्ये २०२७ पर्यंत विकसित भारताकडे, खासदारांकडून सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर, खासदारांची कार्यक्षमता वाढविणे यांसह अन्य विषयांवर विचारमंथन होणार आहे..पंतप्रधान शेवटच्या रांगेतया कार्यशाळेच्या प्रारंभी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी वस्तु आणि सेवा करांमध्ये झालेल्या सुधारणांचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देताना, त्यासाठी पाठिंब्याचा प्रस्ताव मांडला. तर सर्व खासदारांनी या सुधारणांसाठी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आणि अभिनंदन केले. भाजपचे खासदार रवी किशन यांनी सोशल मीडियावर या बैठकीची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आहेत. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मागील बाकावर बसल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर समाज माध्यमांत यावरून चर्चा रंगली. .खासदार रवी किशन यांनी म्हटले, की एनडीए खासदारांच्या कार्यशाळेत, शेवटच्या रांगेत बसलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजपच्या ताकदीचे प्रतीक आहेत; प्रत्येक कार्यकर्ता या संघटनेचा भाग आहे. यासोबतच अन्य खासदारांनी त्याचप्रमाणे भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनीही पंतप्रधान मोदी शेवटच्या रांगेत बसल्याची छायाचित्रे समाज माध्यमांवर प्रसारित करून पंतप्रधानांचे कौतुक केले.दरम्यान, उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे उमेदवार सी पी. राधाकृष्णन आणि विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीचे उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. बी सुदर्शन रेड्डी यांच्यात सरळ लढत होणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीबाबतही या कार्यशाळेत चर्चा झाल्याचे समजते..शिवसेनेची आज बैठकउपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना गटनेतेडॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उद्या (ता. ८) पक्ष खासदारांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी होणाऱ्या मतदानाबाबत चर्चा होईल, असे सांगण्यात आले. सत्ताधारी एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने आधीच महाराष्ट्राचे राज्यपाल डॉ. सी. पी. राधाकृष्णन यांना पाठिंबा दिला आहे. निवडणुकीत मतदान कसे करावे, त्याचप्रमाणे कोणती काळजी घ्यावी याबाबतच्या सूचना सर्व खासदारांना दिल्या असल्याची माहिती पक्ष प्रवक्ते खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.