PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींचा मणिपूर दौरा; ८५०० कोटींची देणार भेट, यंत्रणा तैनात पण अधिकृत घोषणा नाही

मणिपूर: मणिपूरमधील हिंसाचारानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. शनिवारी ते मिझोराममधून प्रथम चुराचांदपूरला आणि त्यानंतर इम्फाळला पोहोचतील. ते चुराचांदपूर येथे ७,३०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी ते करतील, तर १,२०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटनही करतील..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी मणिपूरच्या दौऱ्यावर जाणार असून, तेथे ८,५०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी करतील. मणिपूरचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल यांनी सांगितले की, पंतप्रधान प्रथम मिझोरामहून चुराचांदपूरला आणि नंतर इम्फाळला जातील. दरम्यान, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यापूर्वी गुरुवारी संध्याकाळी कुकीबहुल चुराचांदपूर जिल्ह्यात दोन ठिकाणी उपद्रवी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक झाली..७,३०० कोटींच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि १,२०० कोटींच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण मणिपूरच्या समावेशक, शाश्वत आणि सर्वांगीण विकासासाठीच्या त्यांच्या बांधिलकीनुसार, पंतप्रधान चुराचांदपूर येथे ७,३०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी करतील, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले. तसेच, १,२०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटनही करतील. पंतप्रधानांच्या १३ सप्टेंबरच्या मणिपूर भेटीमुळे राज्यात शांतता, सामान्य स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे..मणिपूरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शनिवारच्या मणिपूर दौऱ्यापूर्वी इम्फाळ आणि चुराचांदपूरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. अद्याप त्यांच्या मणिपूर दौऱ्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, पण त्यांच्या मिझोराम दौऱ्यानंतर ते मणिपूरला पोहोचण्याची शक्यता आहे..२३७ एकरमध्ये पसरलेल्या कांगला किल्ल्याच्या परिसरात जवानांची नेमणूक राज्यात पंतप्रधानांच्या भेटीची तयारी वेगाने सुरू आहे. इम्फाळमधील सुमारे २३७ एकरमध्ये पसरलेल्या कांगला किल्ल्याच्या आणि चुराचांदपूरमधील पीस ग्राउंडच्या आसपास मोठ्या संख्येने राज्य आणि केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. तेथे पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमासाठी एक भव्य मंचही उभारला जात आहे. या संदर्भात राज्यात अनेक बैठका झाल्या आहेत. मे २०२३ मध्ये कुकी आणि मैतेई समुदायांमध्ये जातीय हिंसाचार भडकल्यानंतर मोदींची ही पहिलीच मणिपूर भेट असेल. राज्यात महिने चाललेल्या या हिंसाचारात २५० हून अधिक लोक मारले गेले आणि हजारो बेघर झाले..