PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींचा मणिपूर दौरा; ८५०० कोटींची देणार भेट, यंत्रणा तैनात पण अधिकृत घोषणा नाही

PM Modi to Visit Manipur for ₹8,500 Crore Projects Amid Tight Security: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शनिवारच्या मणिपूर दौऱ्यापूर्वी इम्फाळ आणि चुराचांदपूरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. अद्याप त्यांच्या मणिपूर दौऱ्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
मणिपूर: मणिपूरमधील हिंसाचारानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. शनिवारी ते मिझोराममधून प्रथम चुराचांदपूरला आणि त्यानंतर इम्फाळला पोहोचतील. ते चुराचांदपूर येथे ७,३०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी ते करतील, तर १,२०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटनही करतील.

