‘आजचा भारत दहशतवाद सहन करत नाही’; ‘मन की बात’मधून PM मोदींचा थेट संदेश, नेमकं काय म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘मन की बात’च्या माध्यमातून देशवासीयांशी संवाद साधला. कार्यक्रमाच्या १३८व्या भागात त्यांनी सर्जिकल स्ट्राइक, दहशतवाद, जनगणना आणि विश्व हिंदू परिषदेचे माजी आंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दिवंगत अशोक सिंघल यांच्यासह विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं..सर्जिकल स्ट्राइकचा उल्लेख करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, २८ सप्टेंबरला या कारवाईला १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. २८ आणि २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारतीय लष्कराने दहशतवाद्यांविरोधात सीमेपलीकडे जाऊन केलेल्या कारवाईने जगाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. सर्जिकल स्ट्राइकच्या माध्यमातून भारताने दहशतवादाविरोधातील आपली भूमिका जगासमोर ठामपणे मांडली, असं त्यांनी सांगितलं..PM Modi : लष्कराची वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे, पंतप्रधानांना विश्वास; नौसैनिकांसोबत साजरी केली दिवाळी.यावेळी बोलताना त्यांनी बालाकोट एअर स्ट्राइकपासून ‘ऑपरेशन सिंदूर’पर्यंतच्या कारवायांचाही उल्लेख केला. भारताने दहशतवादाविरोधात आपली भूमिका सातत्याने स्पष्ट केली असून, आजचा भारत दहशतवाद सहन करू शकत नाही, असं मोदी म्हणाले. दहशतवादाविरोधात देशाने ‘झिरो टॉलरन्स’चं धोरण स्वीकारलं असून, त्याचे परिणामही दिसून येत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं..मोदींनी आपल्या संबोधनात जनगणनेचाही उल्लेख केला. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जनगणनेचा पहिला टप्पा जवळपास पूर्ण झाला असून, आतापर्यंत ३२ कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांची माहिती नोंदवण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील माणा गावातून जनगणनेला सुरुवात झाली. जनगणना ही प्रत्येकाची राष्ट्रीय जबाबदारी असून, नागरिकांनी त्यासाठी वेळ द्यावा, असं आवाहन त्यांनी केलं..PM Modi Mental Naxalism Statement : 'नक्षलवादाने तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले'; मानसिक नक्षलवादाला ठेचल्याशिवाय भारत विकसित होणार नाही, पीएम मोदींचा जोरदार हल्ला.दरम्यान, विश्व हिंदू परिषदेचे माजी आंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दिवंगत अशोक सिंघल यांचाही मोदींनी उल्लेख केला. सिंघल यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त बोलताना त्यांनी संस्कृती, समाज आणि राष्ट्रासाठी सिंघल यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य समर्पित केल्याचं सांगितलं. रामजन्मभूमी आंदोलनाला त्यांनी दिशा आणि ऊर्जा दिली आणि त्याचाच परिणाम म्हणून आज अयोध्येत भव्य मंदिर पाहायला मिळत असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी नमूद केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.