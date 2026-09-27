देश

‘आजचा भारत दहशतवाद सहन करत नाही’; ‘मन की बात’मधून PM मोदींचा थेट संदेश, नेमकं काय म्हणाले?

PM Modi Mann Ki Baat 138th Episode : कार्यक्रमाच्या १३८व्या भागात त्यांनी सर्जिकल स्ट्राइक, दहशतवाद, जनगणना आणि विश्व हिंदू परिषदेचे माजी आंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दिवंगत अशोक सिंघल यांच्यासह विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
PM Modi Mann Ki Baat

PM Modi Mann Ki Baat

esakal

Shubham Banubakode
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘मन की बात’च्या माध्यमातून देशवासीयांशी संवाद साधला. कार्यक्रमाच्या १३८व्या भागात त्यांनी सर्जिकल स्ट्राइक, दहशतवाद, जनगणना आणि विश्व हिंदू परिषदेचे माजी आंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दिवंगत अशोक सिंघल यांच्यासह विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं.

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PM Narendra Modi
Modi Man Ki Baat program
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