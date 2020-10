Mann Ki Baat: व्होकल फॉर लोकल, सैनिकांसाठी दिवा...जाणून घ्या काय म्हणाले PM मोदी

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना यंदाच्या दिवाळीला भारतीय जवानांसाठी घरात एक दिवा लावण्याचे आवाहन केले आहे. रविवारी 'मन की बात'मध्ये ते बोलत होते. देशवासीय मर्यादा आणि संयमासह सण साजरा करत आहेत. त्यामुळे विजय निश्चित आहे, असे सांगत दसरा हा संकटांवर संयमाने विजय मिळवण्याचा सण असल्याचे म्हटले.

काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी...

कोरोना विषाणूविरोधात सुरु असलेल्या युद्धात आपला विजय निश्चित आहे. परंतु, या संकटाच्या काळात आपल्याला धैर्य कायम ठेवावे लागेल. पूर्वी दुर्गा पूजेसाठी मोठमोठे मंडप उभारले जायचे. दसऱ्याच्या दिवशी रामलीलाचे आयोजन करण्यासाठीही स्पर्धा असायची. नवरात्र काळात मंदिरांमध्येही मोठी गर्दी पडायची. परंतु, यावेळी सर्वांनी संयम दाखवला. येणाऱ्या काळात आणखी भरपूर सण आहेत. यामध्ये ईद, वाल्मिकी जयंती, शरद पौर्णिमा, दिवाळी, धनत्रयोदशी, गुरुनानक जयंतीचा यामध्ये समावेश आहे. पण आपल्याला मर्यादेत राहायचे आहे.

We must also remember our brave soldiers, who are guarding our borders even in these festival times. We must celebrate only after remembering them. We must light a lamp for these brave sons & daughters of Mother India. The entire nation is with them: PM Modi during #MannKiBaat pic.twitter.com/wCjvJKrkCp

