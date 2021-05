By

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशातील कोरोनाच्या (Corona) परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर 46 जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत (District Collector) बैठक घेतली. मंगळवारी दुपारी 12 च्या सुमारास ही बैठक सुरु झाली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा कोरोनाच्या संकटकाळातील अनुभव जाणून घेतला. या बैठकीमद्ये कर्नाटक(Karnataka), बिहार (Bihar), आसाम(Assam), चंदीगढ, तामिळनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याआधी मोदींनी शनिवारी कोरोनाच्या संदर्भात एक उच्च स्तरीय बैठक घेतली होती. (pm modi meeting with district collector on covid 19 situation in india)

जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत मोदी म्हणाले की, 'देशात जितके जिल्हे आहेत तेवढी वेगवेगळी आव्हाने आहेत. एक प्रकारे प्रत्येक जिल्ह्याचा प्रश्न वेगळा आहे. तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यातील प्रश्न चांगल्या पद्धतीने माहिती आहेत. त्यामुळेच तुमच्या जिल्ह्याची कामगिरी चांगली झाली तर देशाची कामगिरी चांगली होईल. तुमचा जिल्हा कोरोनाला हरवून जिंकेल तर देशाचाही विजय होईल.'

कोरोनाच्या या लढ्यात तुम्ही सर्वजण एका महत्त्वाच्या भूमिकेत आहात. या युद्धात तुम्ही फिल्ड कमांडर आहात असंही मोदी जिल्हाधिकाऱ्यांना म्हणाले.

मोदींनी देशातील डॉक्टरांच्या एका गटासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा केली. याची माहिती मोदींनी ट्विटरवरून दिली आहे. या बैठकती मोदींनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मेडिकल स्टाफने केलेल्या कामाचं कौतुक केलं आहे. ते म्हणाले की, देश वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा ऋणी आहे.