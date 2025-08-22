PM Narendra Modi: ''एखादा कर्मचारी निलंबित होऊ शकतो तर पंतप्रधान का नाही?'', नव्या कायद्याबाबत मोदी स्पष्ट बोलले

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी बिहार दौऱ्यावर असताना विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. पीएम-सीएम आणि मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली ३० दिवसांपर्यंत तुरुंगात राहिल्यास पदावरून हटवणाऱ्या नवीन कायद्यावर त्यांनी भाष्य केले. पीएम मोदी म्हणाले, "एनडीए सरकारने भ्रष्टाचाराविरुद्ध असा एक कायदा आणला आहे, ज्याच्या कक्षेत देशाचा पंतप्रधानही येतो. या कायद्यात मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनाही समाविष्ट केले आहे.".'पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात गेल्यावर खुर्ची सोडावी लागेल'पीएम मोदी म्हणाले, "हा कायदा लागू झाल्यावर जर कोणताही मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा पंतप्रधान अटक झाला, तर त्याला ३० दिवसांच्या आत जामीन मिळवावा लागेल आणि जर जामीन मिळाला नाही, तर ३१व्या दिवशी त्याला खुर्ची सोडावी लागेल. माझे स्पष्ट मत आहे की, जर भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई शेवटपर्यंत पोहोचवायची असेल, तर कोणत्याही व्यक्तीला कारवाईतून सूट मिळायला नको."भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून पीएम मोदींनी काँग्रेस आणि आरजेडीवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "इतक्या वर्षांत आमच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही डाग लागलेला नाही, तर स्वातंत्र्यानंतर ६०-६५ वर्षे सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसच्या सरकारांच्या भ्रष्टाचाराची एक मोठी यादी आहे. आरजेडीचा भ्रष्टाचार तर बिहारमधील प्रत्येक लहान मुलाला माहीत आहे.".Nashik Ganeshotsav : रात्री १२ वाजेपर्यंत परवानगी द्या नाहीतर बहिष्कार; नाशिकच्या मंडळांनी महापालिकेला दिला अल्टिमेटम.'साधा कर्मचारी निलंबित होऊ शकतो तर पंतप्रधान का नाही?'नवीन कायद्याचा उल्लेख करत पीएम मोदी म्हणाले, "आज कायदा आहे की, जर एखाद्या लहान सरकारी कर्मचाऱ्याला ५० तास ताब्यात ठेवले, तर तो आपोआप निलंबित होतो. पण, जर कोणी मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा पंतप्रधान असेल, तर तो तुरुंगात राहूनही सत्तेचा उपभोग घेऊ शकतो. हा नियम पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना का लागू होऊ नये?"पीएम मोदी म्हणाले, "आम्ही काही काळापूर्वीच पाहिले आहे की, कसे तुरुंगातूनही फाइल्सवर सह्या केल्या जात होत्या. तुरुंगातूनच सरकारी आदेश जारी केले जात होते. जर नेत्यांची हीच वृत्ती राहिली, तर भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई कशी लढली जाऊ शकते?".Pune Ganeshotsav: पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणुकीचा वाद अखेर मिटला; खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीत बैठक.आरजेडी-काँग्रेसने जनतेला लुटले - पीएम मोदीपीएम मोदींनी आरजेडी आणि काँग्रेसवर जनतेचे पैसे लुटल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, "आपल्या देशात काँग्रेस किंवा आरजेडीच्या सरकारांनी कधीही जनतेच्या पैशांचे मोल समजले नाही. त्यांच्यासाठी जनतेच्या पैशांचा अर्थ फक्त आपली तिजोरी भरणे हाच होता. याच कारणामुळे त्यांच्या सरकारांमध्ये अनेक वर्षांपर्यंत प्रकल्प पूर्ण होत नव्हते. एखादी योजना जितकी लांबणीवर पडत होती, तितकेच ते त्यातून पैसे कमावत होते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.