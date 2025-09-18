धार : ‘‘आॅपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतीय जवानांनी पाकिस्तानला अगदी अल्पकाळातच गुडघे टेकण्यास भाग पाडले,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील धार येथ बुधवारी केले. येथे उभारण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रिजन अँड ॲपरेल पार्क’चे (पीएम मित्रा) उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते झाल्यानंतर त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला..जैशे महंमद या पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनेच्या एका म्होरक्याचा एक व्हिडिओ सध्या समाज माध्यमांवर व्हायरल होत असून त्यामध्ये हा दहशतवागदी, भारताने आॅपरेशन सिंदूर दरम्यान केलेल्या कारवाईमुळे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे कशापद्धतीने नुकसान झाले आहे, हे सांगत आहे. याचा संदर्भ देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘‘कालच देशाने आणि जगाने एका पाकिस्तानी दहशतवाद्याला रडताना आणि स्वतःची कहाणी सांगताना पाहिले. .PM Narendra Modi: ‘नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रत्येकाचे मन दुःखी’: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; स्वदेशीचा अंगीकार करण्याचे आवाहन.ज्यात तो सांगत आहे की, भारतीय सुरक्षा दलांनी त्यांच्या ठिकाणांवर कशा पद्धतीने हल्ले केला; पाकव्याप्त काश्मीरमध्यील अनेक दहशतवादी ठाणी उद्ध्वस्त केली. याच म्होरक्याने मान्य केले आहे की, बहावलपूरमधील भारतीय सुरक्षा दलाच्या कारवाईमध्ये दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अझहर याच्या कुटुंबीयांचेही नुकसान झाले आहे.’’.‘स्वस्थ नारी’ अभियान सुरूधार येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. या अभियानाअंतर्गत महिलांमध्ये आरोग्य आणि पोषणाबाबत जनगागृती करण्यात येणार आहे..पंतप्रधान मोदी म्हणाले...देशात सणांचा हंगाम सुरू असून नागरिकांनी स्वदेशीचा मंत्र लक्षात ठेवायला हवाभारतीय वस्तू विकणाऱ्यांनी ‘गर्वसे कहो, यह स्वदेशी आहे’ असे फलक लावावेतमाता-भगिनींनी ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ या एभियानात सहभागी व्हावे११ वर्षांत तब्बल २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात सरकारला यश.PM Narendra Modi : मानवतेसमोर अद्यापही दहशतवादाचे आव्हान; पंतप्रधान मोदींचे ‘एससीओ’मध्ये प्रतिपादन.धमक्यांना घाबरत नाहीपाकिस्तानकडून वारंवार अणुहल्ल्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हा नवा भारत अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना घाबरत नाही. शत्रूच्या घरात घुसून त्यांना ठार करतो. पाकमधील दहशतवाद्यांनी पहलगाम येथे आपल्या काही माताःभगिनींचे कुंकू पुसले त्याचा बदला घेण्यासाठी आम्ही ऑपरेशन सिंदूर राबवले व दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.