PM Narendra Modi: पाकला गुडघे टेकवण्यास भाग पाडले; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ‘पीएम मित्रा’चे उद्‌घाटन

Operation Sindoor: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धार येथील कार्यक्रमात सांगितले की ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारतीय जवानांनी पाकिस्तानला काही तासांतच गुडघे टेकायला भाग पाडले. यावेळी त्यांनी ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियानाचीही सुरुवात केली.
धार : ‘‘आॅपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतीय जवानांनी पाकिस्तानला अगदी अल्पकाळातच गुडघे टेकण्यास भाग पाडले,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील धार येथ बुधवारी केले. येथे उभारण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रिजन अँड ॲपरेल पार्क’चे (पीएम मित्रा) उद्‍घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते झाल्यानंतर त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला.

