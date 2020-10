PM मोदींनी इंदिरा गांधींना वाहिली श्रद्धांजली; राहुल गांधींची भावूक पोस्ट

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त ट्विटरवरून श्रद्धांजली वाहिली. देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पुण्यतिथीनिमित्त श्रद्धांजली अशा शब्दांत त्यांनी ट्विट केलं आहे. 1984 मध्ये 31 ऑक्टोबरला इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली होती. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भावूक पोस्ट शेअर करून श्रद्धांजली वाहिली आहे. याशिवाय काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनीही शक्तीस्थळावर जाऊन अभिवादन केलं.

राहुल गांधींनी ट्विटरवर एक श्लोक पोस्ट केला असून त्यात इंदिरा गांधींनी दाखवलेल्या मार्गासाठी धन्यवाद म्हटलं आहे. "असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय.' असत्याकडून सत्याकडे, अंधारातून प्रकाशाकडे, मृत्यूकडून जीवनाकडे, धन्यवाद आजी मला या शब्दांचा योग्य अर्थ समजावून सांगितलास आणि या शब्दांसोबत जगायला शिकवलेस असं ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही श्रद्धांजली वाहिली आहे. अशोक गेहलोत यांनी म्हटलं की,'भारताच्या पहिला महिला पंतप्रधान म्हणून त्यांचे नेतृत्व प्रेरणादायी आहे. त्यांनी देशाच्या एकतेसाठी प्राणांची आहुती दिली.'

Tributes to our former PM Smt. Indira Gandhi Ji on her death anniversary.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2020