कोरोना व्हायरसवर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट; केंद्रीयमंत्री म्हणाले...

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर केंद्र सरकार गंभीर नाही, असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सरकारची बाजू मांडली. कोरोना व्हायरसमुळे देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: लक्ष ठेवून आहेत, असे ते म्हणाले.

डॉ. हर्षवर्धन यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, पंतप्रधान मोदी व्यक्तिश: कोरोना व्हायरसच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि ते याबाबत विविध विभागांशी संपर्कात आहेत. तसेच चीन, थायलंड, हाँगकाँग, सिंगापूर, जपान आणि साऊथ कोरिया या देशातून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने त्यांची आरोग्य तपासणी विमानतळावरच व्हावी, यासाठी आरोग्य यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे.

