PM Narendra Modi: ''दोनशे वर्षांत पहिल्यांदाच असं झालं'', अहिल्यानगरच्या देवव्रत रेखेंचं पंतप्रधानांकडून कौतुक

नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातल्या अहिल्यानगर येथील वेदमूर्ती देवव्रत महेश रेखे यांनी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाराणसीतल्या वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालयात दंडक्रम पारायण केलं. ही गोष्ट काशीमध्ये २०० वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच घडली आहे. यापूर्वी २०० वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये वेदमूर्ती नारायण शास्त्री यांनी दंडक्रम पारायण केलं होतं. .महेश रेखे यांच्या या उपलब्धीमुळे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचं भरभरुन कौतुक केलं आहे. पंतप्रधानांनी एक्स अकाऊंटवरुन लिहिलं की, ९ वर्षांच्या वेदमूर्ती देवव्रत महेश रेखे यांनी जे साध्य केले आहे, ते भावी पिढ्यांसाठी स्मरणीय ठरेल! भारतीय संस्कृतीबद्दल समर्पित प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचा अभिमान आहे. शुक्ल यजुर्वेदाच्या माध्यंदिनी शाखेतील २००० मंत्रांनी युक्त दंडक्रम पारायण त्यांनी ५० दिवस एकही खंड न पाडता पूर्ण केले. यात अनेक वैदिक मंत्रांचा आणि पवित्र शब्दांचा त्रुटीहीन उच्चार करण्यात आला, ही मोठी गोष्ट आहे..मोदी पुढे म्हणाले, ही मोठी उपलब्धी काशीच्या भूमीत साध्य झाल्याने, काशीचा खासदार म्हणून मला त्यांचा अभिमान वाटतो. देवव्रत महेश रेखे यांचं कुटुंब, संत-महंत, ऋषी, अभ्यासू मंडळी आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांनाच मी प्रमाण करतो..श्रृंगेरी मठाने केला गौरवदेवव्रत यांच्या वडिलांचं नाव महेश चंद्रकांत रेखे आहे. तेच त्यांचे गुरुही आहेत. देवव्रत यांच्या या विलक्षण कामगिरीबद्दल श्रृंगेरी मठाने त्यांचा गौरव केला. श्री श्रृंगेरी शारदा पीठाचे जगद्गुरू शंकराचार्य यांनी त्यांना सोन्याचा दागिना आणि १ लाख ११ हजार ११६ रुपये देऊन गौरविलं. यापूर्वी एक भव्य शोभायात्रादेखील काढण्यात आली होती. ही शोभायात्रा वाराणसीतील रथयात्रा चौकातून महमूरगंजपर्यंत नेण्यात आली..